Россиянам назвали главную ошибку при обращении за страховой выплатой

11 октября 2026, 11:14

Страховщик Демидов: до получения выплаты ремонт делать не нужно

Фото: istockphoto/Scharfsinn86

Начинать ремонт автомобиля или квартиры после аварии, ДТП, пожара или затопления до осмотра страховщиком не рекомендуется. Это может увеличить сроки урегулирования страхового случая и привести к сокращению суммы выплаты. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.