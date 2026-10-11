Россиянам назвали главную ошибку при обращении за страховой выплатой
Начинать ремонт автомобиля или квартиры после аварии, ДТП, пожара или затопления до осмотра страховщиком не рекомендуется. Это может увеличить сроки урегулирования страхового случая и привести к сокращению суммы выплаты. Об этом РИА Новости рассказал вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.
По словам эксперта, в первую очередь необходимо обеспечить безопасность людей и принять меры для предотвращения дальнейшего ущерба, если это не сопряжено с дополнительными рисками. При затоплении следует вызвать аварийную службу или представителей управляющей компании, при пожаре — экстренные службы, а при ДТП — действовать в соответствии с установленными правилами оформления происшествия.
Следующий шаг — зафиксировать обстоятельства случившегося и повреждения. Демидов рекомендует сделать фотографии общего плана и отдельных поврежденных участков, сохранить записи видеорегистратора, переписку, а также контакты участников происшествия и свидетелей. При ДТП необходимо дополнительно сфотографировать государственные номера автомобилей.
После этого следует обратиться в страховую компанию и зарегистрировать страховой случай. Специалисты сообщат, какие документы потребуются и как действовать дальше с учетом характера происшествия.
Демидов подчеркнул, что до осмотра страховщиком не следует ремонтировать автомобиль или другое поврежденное имущество, а также выбрасывать испорченные детали. Даже при незначительном ущербе важно предоставить имущество для оценки до начала ремонтных работ. Это позволит установить обстоятельства происшествия и определить, какие повреждения относятся к страховому случаю.
Если ремонт нельзя отложить из-за риска дальнейшего ущерба, эксперт советует предварительно согласовать действия со страховой компанией и максимально подробно задокументировать состояние имущества до начала работ. При этом ошибки в оформлении страхового случая не всегда означают, что получить выплату уже невозможно. Если владелец не сделал фотографии, пропустил срок подачи заявления или начал ремонт самостоятельно, ему следует как можно скорее связаться со страховщиком и сообщить об обстоятельствах произошедшего.
В качестве дополнительных доказательств можно предоставить документы компетентных органов, акт управляющей компании, чеки, заказ-наряды, переписку, записи с камер видеонаблюдения и контакты свидетелей. Если ремонт уже начался, Демидов рекомендует сохранить оставшиеся поврежденные детали, документы из автосервиса или ремонтной организации, фотографии проведенных работ и платежные документы. По его словам, наличие максимально полного набора подтверждений поможет страховой компании оценить ущерб и урегулировать случай даже при нарушении первоначального порядка действий.
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