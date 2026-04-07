«Страховка от рака»: как работает онкострахование и на что обратить внимание при выборе тем, кому за 40
Онкострахование — добровольное медицинское страхование на случай онкологических заболеваний. Если у вас есть полис, вы можете пройти обследование и лечение тех недугов, которые указаны в программе, при условии, что они были выявлены в период действия страховки. Полис обеспечивает защиту интересов застрахованного с момента постановки диагноза и открывает доступ к лечению в лучших клиниках России и за границей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Что покрывает страховка от ракаПолис онкострахования предоставляет возможность бесплатного лечения заболеваний, относящихся к категории «Злокачественные новообразования» и «Новообразования In Situ», согласно Международной классификации болезней. Любая страховая компания покрывает множество онкологических заболеваний. В список входят опухоли головного мозга, меланома, различные виды лейкозов, лимфомы и рак органов, таких как легкие, желудок и молочные железы. Также полис охватывает рак щитовидной железы, кожи, мочевого пузыря и многие другие виды заболеваний.
Страховка обеспечивает доступ к современным методам лечения, включая хирургические операции, лучевую и химиотерапию, а также иммунотерапию и таргетную терапию. Кроме того, покрывает стоимость медикаментов, включая зарубежные препараты, которые назначает врач в рамках условий договора.
Как работает онкострахованиеПолис онкострахования работает следующим образом: клиент выбирает программу и подписывает договор со страховой компанией. После оплаты он получает документ на электронную почту. Все оформление проходит онлайн. Как только врач подтверждает диагноз «онкология», страховая компания начинает покрывать расходы на диагностику, лечение, лекарства и сопутствующие услуги в соответствии с условиями договора.
Маршрут лечения по полису онкострахования включает несколько этапов. Сначала необходимо пройти обследование и получить диагноз. Это можно сделать как в бесплатной поликлинике по ОМС, так и в частных медицинских центрах по ДМС, если такая страховка имеется. После получения диагноза клиент обращается в страховую компанию, сообщает о наступлении страхового события и предоставляет необходимые документы: заключение онколога, медицинскую карту, результаты обследований и заявление.
Страховая компания рассматривает предоставленные документы в течение трех рабочих дней. Затем начинается организация маршрута лечения: подбор клиники, запись к врачу, бронирование перелетов и проживания, а также помощь с визами для международных программ. В течение 14 дней организация подберет клинику и назначит персонального куратора, который будет оказывать психологическую поддержку вам и вашим близким. Если потребуется, страховая компания организует дополнительное обследование для уточнения диагноза. В него могут входить КТ, МРТ, ПЭТ-КТ и лабораторные исследования, такие как биопсия и гистология, в зависимости от типа полиса и программы.
Полис покрывает все методы лечения, назначенные врачом: хирургические операции, лучевую терапию, химиотерапию, таргетную и иммунотерапию, а также гормонотерапию. Также включены расходы на лекарства, лечение сопутствующих заболеваний и контрольные обследования в рамках страховой суммы. Если срок действия договора истекает, а лечение еще не завершено, компания продолжит покрывать расходы на лечение в пределах программы услуг и лимитов, согласованных во время действия договора. На этапе реабилитации клиент может рассчитывать на психологическую помощь, консультации профильных специалистов, включая телемедицину, лечебную физкультуру и восстановление по назначению врача в рамках страхового покрытия.