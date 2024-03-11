В ГД предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

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В России необходимо ограничить страхования банковских вкладов для лиц, признанных иностранными агентами, с такой инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Копия его письма к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной попала в распоряжение RT.
В своём обращении Фёдоров отметил, что мера, благодаря которой страхование средств для лиц, признанных иностранными агентами, запрещено в России, была введена ещё в декабре 2022 года.
Однако, отметил парламентарий, с тех пор число лиц, выполняющих функцию иноагента, увеличилось вдвое. При этом, российское государство всё ещё обязуется компенсировать этим гражданам средства при наступлении страхового случая.
Напомним, ранее в Совфеде РФ одобрили законопроект, запрещающий размещение рекламы на платформах лиц, признанных иноагентами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Однако, отметил парламентарий, с тех пор число лиц, выполняющих функцию иноагента, увеличилось вдвое. При этом, российское государство всё ещё обязуется компенсировать этим гражданам средства при наступлении страхового случая.
«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части исключения денежных средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов», — цитирует RT текст письма Фёдорова.
Напомним, ранее в Совфеде РФ одобрили законопроект, запрещающий размещение рекламы на платформах лиц, признанных иноагентами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева