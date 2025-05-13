Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам назвали породы собак, идеально подходящие для жизни в квартире

Россиянам назвали породы собак, идеально подходящие для жизни в квартире

Ветеринар Алешина: для жизни в квартире идеально подходят маленькие породы собак
Фото: iStock/Ksenia Raykova

Фото: iStock/Ksenia Raykova

Чихуахуа и йоркширский терьер — это те породы, которые идеально подходят для жизни в квартире, рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.
«Идеальны в этом плане чихуахуа – маленькие собачки с огромным сердцем. Они очень добродушные и не требуют какого-то особого ухода. Их можно приучить ходить на пеленку, дать игрушки, и они неплохо будут чувствовать себя дома, ожидая возвращения хозяина. То же самое можно сказать и о собаках породы йоркширский терьер», — пояснила Алешина в беседе с «Москвой 24».

Она также добавила, что редко можно гулять с пекинесами. Тем не менее, по словам Алешиной, любая собака с удовольствием отправится на прогулку со своим хозяином и полностью пренебрегать этим не стоит.

При этом юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT, что за содержание дома диких животных людям грозит административная ответственность.

«Пользователи социальных сетей зачастую умиляются кадрам видеоисторий, в которых пумы, лисы или волки не просто живут в квартирах или частных домах, но и порой спят со своими хозяевами в одной кровати и едят с ними за одним столом. Между тем такое «очеловечивание» может привести к трагедии», — отметил Хаминский.

По его словам, дикие животные являются хищниками и могут напасть на человека. Также их содержание в квартирах нарушает санитарные требования.

Закон об ответственном обращении с животными полностью запрещает содержание лесных жителей в квартирах и домах. В противном случае, животных конфискуют, а хозяин понесет административную ответственность.

Читайте также:

«От санитаров до истребителей танков»: профессии собак в годы Великой Отечественной войны

Кинологи рассказали, как приучить собаку к безопасным прогулкам

Кинолог рассказал, как превратить купание для собаки в приятное занятие
#купание
#собаки
#собака
#животные
#игрушки
#юрист
#закон
#запрет
#лисы
#дома
#пользователи
#профессии
Психолог раскрыл, как антидепрессанты влияют на либидо
Психолог Идзиковский: либидо при антидепрессантах падает
13 мая 2025, 13:40

Фото: iStock/nd3000

Россияне отказываются от секса. Об этом свидетельствуют продажи контрацептивов. За первый квартал 2025 года они упали на 12%. Эксперты связывают это с ростом стресса и тревожности, которые снижают интерес к сексу даже у самых активных. Это подтверждается и ростом спроса на антидепрессанты. Их продажи выросли на 30%.
Психолог Евгений Идзиковский в беседе с «Радио 1» заявил, что масштабных исследований в области зависимости стресса и сексуального желания нет.

«Либидо при антидепрессантах падает, но надо отметить, что и при депрессии либидо падает. И когда жизнь становится лучше, либидо может и не поменяться. Стресс в мире присутствует непрерывно, но я не могу сказать, что тревожность растет. Тревожность примерно на одном и том же уровне, и она во многом обусловлена именно личностными вопросами и проблемами», — сказал эксперт.

По его мнению, сексуальное желание — саморегулирующийся процесс, однако, чем выше тревога, тем ниже удовлетворенность брака, и наоборот.

«Но здесь корреляционные связи. Люди разные, поэтому фазы либидо — это индивидуально. Совет — серьезно относиться к своему организму и сигналам от него. Потому что абсолютно не важно, что с вами происходит (падает либидо, болит нога, некомфортно спать, тревога) — если вам что-то не нравится, и оно не проходит за короткий срок, то это повод с этим начать разбираться. Очень тяжело решать проблемы, когда они уже обросли чем-то побочным», — объяснил психолог.

Читайте также:

Психолог назвала упражнение, которое поможет почувствовать самого себя

Психолог рассказала, как узнать, станет ли мужчина хорошим мужем

Как заниматься сексом при боли в спине и суставах: подготовка, запреты и позы для полового акта
#психолог
#жизнь
#мужчина
#тревога
#стресс
#люди
#секс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петербуржцы отправили более двух тысяч открыток через «Почту Памяти»
13 мая 2025, 13:39

Фото: iStock/Liukov

Жители и гости Санкт-Петербурга отправили больше двух тысяч открыток через «Почту Памяти» в кинотеатре «Аврора». Такие данные предоставил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертного полка России», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Посетители кинотеатра могли с помощью «Почты памяти» отправить открытку с поздравлениями в любую точку России, пишет «Петербургский дневник». На предлагаемых открытках были изображены афиши знаменитых советских фильмов военной тематики.

Воспользоваться услугой можно было с 24 апреля по 9 мая.

Тем временем порядка 44 тысяч человек посетили кинопарк «Москино» в праздничные дни, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
«К 80-летию Победы в кинопарке «Москино» прошли военно-исторические реконструкции, показы постановки «Победа! Знамя над Рейхстагом», а также концерты, спектакли и многое другое. В течение праздников здесь побывали около 44 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Всего в кинопарке состоялось 14 показов.

Читайте также:

В Петербурге на Сестрорецком инструментальном заводе отметили 80-летие Победы

Масштабная акция «Бессмертный полк» состоялась в Мадриде

Президент РФ отметил, что Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом
#москва
#россия
#победа
#акция
#9 мая
#бессмертный полк
#человек
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат Лебедева намерен обжаловать решение суда по иску Мизулиной
13 мая 2025, 12:47

Артемий Лебедев (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева Калой Ахильгов заявил о намерении обжаловать решение Лефортовского суда Москвы по иску, поданному главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной против него. Об этом пишет ТАСС.
Юрист подчеркнул, что он вместе с подзащитным не согласен с решением инстанции о возложении компенсации на Лебедева.

Ранее в этот день стало известно, что суд частично удовлетворил иск Мизулиной против дизайнера Лебедева и блогера-иноагента Юрия Дудя* по делу о защите чести и достоинства.

Читайте также:

Столичный суд признал высказывания Лебедева и Дудя* порочащими честь Мизулиной

Мизулина выложила язвительный пост после победы над Дудем* и Лебедевым: «Девочек обижать нельзя»

Дудю* грозит два года колонии за нарушение закона об иноагентах

*признан Минюстом России иноагентом
#екатерина мизулина
#суд
#адвокат
#нарушение
#компенсации
#блогер
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог назвала упражнение, которое поможет почувствовать самого себя
Психолог Сальникова: люди перестали чувствовать простые вещи
13 мая 2025, 12:03

Фото: iStock/Prostock-Studio

В бесконечной гонке за достижением результата важно не забывать об отдыхе, иначе, по словам специалистов, это может привести к серьезным нарушениям в организме.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, каким должен быть качественный отдых.

«Под словом "отдыхать" мы имеем в виду не только выезд на море, в отель, но и мини-отдых. Это, прежде всего, смена вида деятельности. Нужно чередовать физические и умственные нагрузки, менять вещи на своем рабочем столе, маршруты в поездках, привычки. Это будет обновлять ваше сознание», — сказала эксперт.

Также, по словам психолога, нужно в жизнь вводить мини-вещи, которые позволят не чувствовать себя в дне сурка.

«Многие взрослые люди совершенно не знают, как они себя ощущают. Очень многие забыли себя без болей в мышцах, без мыслей», — отметила она.

Дарья Сальникова рассказала, что нужно быть чувствительнее к себе самому — например, утром стоит уделить себе несколько минут — ощутить, какие звуки слышат ваши уши, какие запахи летают в воздухе, какие первые мысли приходят в голову.

«Такое упражнение помогает прислушаться к своим ощущениям, к своему организму», — посоветовала специалист.

Читайте также:

Психолог рассказала, как справиться с хронической усталостью

Психолог назвала способы, которые помогут выпускникам спокойно сдать ЕГЭ

Психиатр Сюняков призвал не маскировать дурной характер за биполярным расстройством
#психолог
#отдых
#жизнь
#отель
#любовь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Столичный суд признал высказывания Лебедева и Дудя* порочащими честь Мизулиной
13 мая 2025, 11:49

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)

Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд признал высказывания Лебедева и Дудя* порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и обязал вырезать рассматриваемые фрагменты из видеороликов на всех платформах, где они представлены.

При этом суд отказался от взыскания 10 миллионов рублей с дизайнера и блогера по иску общественницы.

Напомним, что 1 августа прошлого года на YouTube-канале Дудя* вышло интервью с Лебедевым, который подверг критике Лигу безопасного интернета и её руководителя. Тогда Мизулина заявила, что подаст в суд на блогера и его гостя. Позже Лебедев принёс извинения за свои слова, но подчеркнул, что продолжит выступать против деятельности общественницы.

Читайте также:

Мизулина предъявила новые претензии к Лебедеву по своему иску о защите чести

Артемий Лебедев назвал дизайн российского паспорта «большим куском позора»

Дудю* грозит два года колонии за нарушение закона об иноагентах

*признан Минюстом РФ иноагентом
#екатерина мизулина
#суд
#нарушение
#youtube
#интервью
#россия
#блогер
#иноагенты
#дизайнеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате