Россиянам назвали породы собак, идеально подходящие для жизни в квартире

Фото: iStock/Ksenia Raykova
Чихуахуа и йоркширский терьер — это те породы, которые идеально подходят для жизни в квартире, рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.
«Идеальны в этом плане чихуахуа – маленькие собачки с огромным сердцем. Они очень добродушные и не требуют какого-то особого ухода. Их можно приучить ходить на пеленку, дать игрушки, и они неплохо будут чувствовать себя дома, ожидая возвращения хозяина. То же самое можно сказать и о собаках породы йоркширский терьер», — пояснила Алешина в беседе с «Москвой 24».
Она также добавила, что редко можно гулять с пекинесами. Тем не менее, по словам Алешиной, любая собака с удовольствием отправится на прогулку со своим хозяином и полностью пренебрегать этим не стоит.
При этом юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT, что за содержание дома диких животных людям грозит административная ответственность.
«Пользователи социальных сетей зачастую умиляются кадрам видеоисторий, в которых пумы, лисы или волки не просто живут в квартирах или частных домах, но и порой спят со своими хозяевами в одной кровати и едят с ними за одним столом. Между тем такое «очеловечивание» может привести к трагедии», — отметил Хаминский.
По его словам, дикие животные являются хищниками и могут напасть на человека. Также их содержание в квартирах нарушает санитарные требования.
Закон об ответственном обращении с животными полностью запрещает содержание лесных жителей в квартирах и домах. В противном случае, животных конфискуют, а хозяин понесет административную ответственность.
Читайте также:
«От санитаров до истребителей танков»: профессии собак в годы Великой Отечественной войны
Кинологи рассказали, как приучить собаку к безопасным прогулкам
Кинолог рассказал, как превратить купание для собаки в приятное занятие
Элина Позднякова