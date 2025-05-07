Неосторожные формулировки в назначении платежа могут привести к блокировке переводов

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В последнее время пользователи банковских карт все чаще сталкиваются с блокировками переводов между физическими лицами из-за неосторожных формулировок в поле «Назначение платежа», рассказал «Газете.Ru» д.ю.н., декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По его словам, такие меры связаны с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Банки обязаны контролировать операции клиентов на предмет подозрительной активности, включая анализ текстовых комментариев к переводам. Упоминания наркотиков, коррупции, террористической деятельности или неформальных коммерческих операций могут привести к приостановке перевода для дополнительной проверки.
Специалист также отметил, что фразы, указывающие на серую оплату услуг, такие как «оплата по договору» или «возврат долга», могут вызвать подозрения у банков. В случае блокировки перевода рекомендуется незамедлительно связаться с банком и предоставить необходимые пояснения и документы для подтверждения легальности операции.
Виноградов подчеркнул, что алгоритмы банков реагируют не только на прямой смысл слов, но и на сленговые выражения, что может привести к недоразумениям. Если перевод был заблокирован, процесс его разблокировки может занять несколько недель в случае серьезных подозрений.
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Банки обязаны контролировать операции клиентов на предмет подозрительной активности, включая анализ текстовых комментариев к переводам. Упоминания наркотиков, коррупции, террористической деятельности или неформальных коммерческих операций могут привести к приостановке перевода для дополнительной проверки.
Специалист также отметил, что фразы, указывающие на серую оплату услуг, такие как «оплата по договору» или «возврат долга», могут вызвать подозрения у банков. В случае блокировки перевода рекомендуется незамедлительно связаться с банком и предоставить необходимые пояснения и документы для подтверждения легальности операции.
Виноградов подчеркнул, что алгоритмы банков реагируют не только на прямой смысл слов, но и на сленговые выражения, что может привести к недоразумениям. Если перевод был заблокирован, процесс его разблокировки может занять несколько недель в случае серьезных подозрений.
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Дарья Осипова