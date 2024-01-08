Россиянам назвали условия, при которых можно не выплачивать алименты

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Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова рассказала в беседе с RuNews24.ru как происходит взыскание задолженности по алиментам, а также перечислила случаи, в которых экс-супруг может не выплачивать деньги.
Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести государственную гарантию на выплату долгов по алиментам. Согласно этому предложению, если федеральные приставы не могут взыскать с гражданина задолженности по алиментам в течение шести месяцев, то часть суммы будет выплачиваться матери из государственного бюджета. А с должником государство будет вести судебную тяжбу.
Комментируя это предложение Пшеничникова отметила, что вопрос невыплаты алиментов всё чаще встаёт на повестке дня у депутатов. Однако, несмотря на принимаемые меры, задолженность по выплатам продолжает расти.
По словам специалиста, в настоящее время, по Семейному кодексу РФ, при уклонении от выплат взыскивается сумма ежемесячного пособия на ребёнка. Этот процесс происходит следующим образом: матери выплачивается соответствующая сумма из бюджета государства, а с отца, в свою очередь, взимается та же сумма, плюс ещё 50% от неё и штраф.
Пшеничникова перечислила RuNews24.ru случаи, при которых экс-супруги могут получить алименты:
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Комментируя это предложение Пшеничникова отметила, что вопрос невыплаты алиментов всё чаще встаёт на повестке дня у депутатов. Однако, несмотря на принимаемые меры, задолженность по выплатам продолжает расти.
Пшеничникова перечислила RuNews24.ru случаи, при которых экс-супруги могут получить алименты:
- экс-жена беременна, а возраст общего ребёнка не превышает трёх лет;
- нетрудоспособность бывшего супруга, если он стал таковым до расторжения брака или в течение одного года с момента развода;
- бывший супруг ухаживает за совместным ребёнком-инвалидов до достижения 18 лет или за общим ребёнком-инвалидом с детства I группы
- бывший супруг становится нуждающимся, по достижению пенсионного возраста, в течение пяти лет после развода и при условии, что брак длился долгое время;
- получателем является супруг, у которого проживают дети.
- болезнь или нетрудоспособность;
- призыв плательщика на службу в армию;
- задержки при переводе денежных средств в банке;
- несвоевременная выплата зарплаты.
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Анастасия Чинкова