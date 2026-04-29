Россиянам назвали выгодные даты для отпуска в мае текущего года
Глава отдела «Почта Mail» Арзуманов: самый выгодный отпуск в мае — с 11 по 17
Отпуск между майскими праздниками может привести к финансовым потерям. Об этом предупредил руководитель продуктового направления «Почта Mail» Руслан Арзуманов.
Напомним, в этом году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая — в честь Праздника Весны и Труда, и с 9 по 11 мая — по случаю Дня Победы. В разговоре с «Известиями» специалист отметил, что на рабочую неделю между праздничными днями можно оформить отпуск и отдыхать до 11 дней подряд.
«В этом подходе есть важный нюанс. В мае всего 19 рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня оказывается выше, чем обычно. В результате при оформлении отпуска в «дорогие» дни можно потерять часть дохода», — подчеркнул Арзуманов.
Эксперт посоветовал взять отпуск с 11 по 17 мая. В этом случае отдых составит девять дней, а итоговый доход может оказаться даже выше. При этом самым невыгодным окажется отпуск между праздниками — с 4 по 8 мая.
Тем временем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила Москве 24, что объединение майских праздников нецелесообразно, поскольку они состоят из двух разных событий — Первомая и Дня Победы.
«Как уже было отмечено в Общественной палате, многие россияне при желании объединяют эти два праздника за счет своих отпускных дней. Но большинство россиян привлекают именно длинные новогодние выходные, несмотря на то что часть граждан в майские праздники может отправиться на дачу», — сказала Бессараб.
Она добавила, что в северных регионах России в начале мая сажать растения рано, а значит, стоит проявлять лояльность ко всем территориям.