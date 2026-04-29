Россиянам назвали выгодные даты для отпуска в мае текущего года

29 апреля 2026, 13:20

Глава отдела «Почта Mail» Арзуманов: самый выгодный отпуск в мае — с 11 по 17

Отпуск между майскими праздниками может привести к финансовым потерям. Об этом предупредил руководитель продуктового направления «Почта Mail» Руслан Арзуманов.





Напомним, в этом году россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая — в честь Праздника Весны и Труда, и с 9 по 11 мая — по случаю Дня Победы. В разговоре с «Известиями» специалист отметил, что на рабочую неделю между праздничными днями можно оформить отпуск и отдыхать до 11 дней подряд.





«В этом подходе есть важный нюанс. В мае всего 19 рабочих дней, поэтому стоимость одного рабочего дня оказывается выше, чем обычно. В результате при оформлении отпуска в «дорогие» дни можно потерять часть дохода», — подчеркнул Арзуманов.

«Как уже было отмечено в Общественной палате, многие россияне при желании объединяют эти два праздника за счет своих отпускных дней. Но большинство россиян привлекают именно длинные новогодние выходные, несмотря на то что часть граждан в майские праздники может отправиться на дачу», — сказала Бессараб.