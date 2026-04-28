Достижения.рф

Туроператор рассказал, куда выгоднее всего отправиться на майские выходные

Фото: iStock/nonnie192

Приближаются продолжительные майские выходные. Многие планируют отправиться в небольшое путешествие по России, а кто-то загадывает полететь в другую страну. К тому же, некоторые курорты анонсировали запуск оплаты в рублях через Систему быстрых платежей (СБП), что, кажется, способствует значительному удобству.



Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал, куда выгоднее всего отправиться на майские выходные.

«Наиболее приятные направления на май — Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай (на них приходится 80% турпотока в дальнее зарубежье)», — сказал он.
Также эксперт дал короткий чек-лист для путешествия:

  • Не рассчитывайте только на СБП — везите наличные доллары или евро;
  • Если платите через СБП, будьте готовы к +15% к стоимости и заранее ищите точки на карте;
  • Меняйте валюту постепенно по мере падения лиры;
  • В Турции (как и в Таиланде, на Кубе) безналичная оплата россиянами — пока лотерея, но ситуация быстро улучшается.
Анастасия Панченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0