Туроператор рассказал, куда выгоднее всего отправиться на майские выходные
Туроператор Мкртчян: выгоднее всего отправиться на майские праздники в Турцию
Приближаются продолжительные майские выходные. Многие планируют отправиться в небольшое путешествие по России, а кто-то загадывает полететь в другую страну. К тому же, некоторые курорты анонсировали запуск оплаты в рублях через Систему быстрых платежей (СБП), что, кажется, способствует значительному удобству.
Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян в беседе с «Радио 1» рассказал, куда выгоднее всего отправиться на майские выходные.
«Наиболее приятные направления на май — Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам и Китай (на них приходится 80% турпотока в дальнее зарубежье)», — сказал он.Также эксперт дал короткий чек-лист для путешествия:
- Не рассчитывайте только на СБП — везите наличные доллары или евро;
- Если платите через СБП, будьте готовы к +15% к стоимости и заранее ищите точки на карте;
- Меняйте валюту постепенно по мере падения лиры;
- В Турции (как и в Таиланде, на Кубе) безналичная оплата россиянами — пока лотерея, но ситуация быстро улучшается.