В Госдуме рассказали, как продлить отдых на майские праздники
Чтобы продлить майские праздники, можно взять отпуск на пять дней, с 4 по 8 мая, что позволит отдыхать 11 дней подряд, либо с 27 по 30 апреля, потратив четыре дня отпуска и получив девять выходных. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Депутат подчеркнула, что в мае, где всего 19 рабочих дней, отпуск брать невыгодно, так как каждый рабочий день становится «дорогим» из-за деления зарплаты на меньшее количество дней. В то же время выплата за день отпуска остается одинаковой в любом месяце, так как она рассчитывается на основе средней зарплаты за 12 месяцев, деленной на 29,3 дня.
Чтобы не терять значительную часть дохода, Стенякина рекомендовала оформить отпуск с 27 по 30 апреля. Это позволит сотруднику отдохнуть 9 дней — с 25 апреля по 3 мая — и использовать четыре дня отпуска в апреле, где 22 рабочих дня. В таком случае разница между оплатой за рабочий день и день отпуска будет меньше, чем в мае. Парламентарий также напомнила, что в этом году сотрудники, работающие по графику 5/2, получат по три выходных дня на 1 Мая и День Победы.
