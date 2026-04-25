В Госдуме рассказали, как продлить отдых на майские праздники

25 апреля 2026, 08:26

РИА Новости: отпуск с 4 по 8 мая продлит отдых в праздники

Чтобы продлить майские праздники, можно взять отпуск на пять дней, с 4 по 8 мая, что позволит отдыхать 11 дней подряд, либо с 27 по 30 апреля, потратив четыре дня отпуска и получив девять выходных. Об этом рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.