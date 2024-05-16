Россиянам объяснили большее внимание людей именно к плохом новостям

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Маркетолог Юлия Родочинская заявила, что люди видят чаще плохие новости, чем хорошие, поскольку из-за более сильных реакций и эмоций чаще обращают внимание именно на негативный контент.
«Люди часто стремятся быть информированными о потенциальных угрозах и опасностях, которые могут повлиять на их жизнь или окружающих, поэтому они активно ищут информацию о неблагополучных событиях, что повышает их рейтинг», — пояснила в беседе с Газета.ру Родочинская.
По почти тем же причинам алгоритмы соцсетей выдают негативный контент: плохие новости, как правило, вызывает больше вовлеченности и взаимодействия со стороны пользователей.
Ранее японские ученые установили, что лучший способ справиться с гневом или стрессом – выписать всё на листочке, а затем его сжечь.
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