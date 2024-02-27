Психолог Хорс: позитивное мышление может привести к депрессии

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Позитивное мышление и отказ от негативных эмоций может привести к депрессивным состояниям. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс.
По словам специалиста, на тренингах личностного роста часто призывают к постоянному позитиву и целеустремлённости. Однако полное отсутствие отрицательных эмоций и чувств – признак психического отклонения.
Хорс подчеркнул, что положительных эмоций в жизни должно быть больше отрицательных. Но когда человек пытается полностью уйти от негатива, это может привести к психологическим проблемам.
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«Человек рождён для того, чтобы испытывать разные эмоции: положительные и отрицательные. Есть небольшая категория людей, которые всегда счастливы, это люди психически нездоровые. А психически здоровый человек – это человек, который когда-то рад, счастлив, а когда-то подавлен, расстроен», — сказал собеседник.
«Крайность, к которой призывают многие адепты позитивного мышления, — всегда быть радостным и воодушевленным, – для подавляющего большинства людей невозможна. И в этом опасность. Люди начинают верить гуру позитивного мышления и требовать от себя постоянного удовлетворения жизнью. Но когда они не могут этого добиться, появляется недовольство собой, злость на себя, мнение, что они какие-то плохие, и это приводит к появлению, в том числе, депрессивных состояний», — заключил психолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова