Россиянам порекомендовали убрать некоторые растения с подоконников

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Многие комнатные растения следует убирать с подоконников на лето. Такой совет в интервью радио Sputnik дала мастер-флорист Серафима Агеенко.
По ее словам, многие комнатные растения страдают от солнечного света. Они сгорают, а их листья желтеют.
В то же время фикус, драцена, а также папоротники и пальмы предпочитают теплый, свежий воздух. Летом их следует перенести на балкон и создать там комфортные условия.
Ранее агроном Владимир Викулов посоветовал дачникам накрыть капусту, высаженную в открытый грунт, пленкой или жестяными банками в преддверии майских заморозков.
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«Например, с яркого солнца однозначно надо убирать орхидеи. Чтобы понять, насколько растению комфортно под солнечными лучами, надо смотреть на листву: если она начинает желтеть, на ней появляются ожоги, то, конечно, надо убрать цветок в более тенистое место, без прямых солнечных лучей», – рассказала Агеенко.
В то же время фикус, драцена, а также папоротники и пальмы предпочитают теплый, свежий воздух. Летом их следует перенести на балкон и создать там комфортные условия.
Ранее агроном Владимир Викулов посоветовал дачникам накрыть капусту, высаженную в открытый грунт, пленкой или жестяными банками в преддверии майских заморозков.
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Александр Климов