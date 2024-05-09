Садовод рассказал, как спасти растения от заморозков

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Спасти растения от сильных заморозков можно при помощи способов дымления, обрызгивания и накрывания растений пленкой или газетами. Об этом рассказал председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
До этого сообщалось, что местами в Москве ночью и утром 9 мая ожидаются заморозки до минус шести градусов.
Он отметил, что не нужно верить рекомендациям по использования препаратов, которыми нужно побрызгать и все станет хорошо.
Также защитить растения можно опрыскиванием водой. По словам Туманова, этот способ помогает цветущим растениям пережить температуру до минус 3 градусов.
Можно использовать накидывающие материалы в виде старой пленки и газет. Если их накинуть на растения и сбрызнуть водой, это также поможет перенести мороз. Но при температуре ниже минус 7 градусов это уже не поможет.
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Он отметил, что не нужно верить рекомендациям по использования препаратов, которыми нужно побрызгать и все станет хорошо.
«Либо старое доброе дымление, то есть с подветренной стороны где-то под утро, около двух-трех часов, разводите дымящийся костерчик. Если температура пошла уже (вниз – ред.), то можно и пораньше», — отметил собеседник издания.Он предупредил, что с дымлением нужно быть осторожными, поскольку открытый огонь запрещен на дачах.
Также защитить растения можно опрыскиванием водой. По словам Туманова, этот способ помогает цветущим растениям пережить температуру до минус 3 градусов.
Можно использовать накидывающие материалы в виде старой пленки и газет. Если их накинуть на растения и сбрызнуть водой, это также поможет перенести мороз. Но при температуре ниже минус 7 градусов это уже не поможет.
«Самое опасное – это цветение. Если у вас что-то цветет, то можно подумать о том, какие меры мы можем принять для того, чтобы что-то спасти. А если ниже минус 7, то там и спасать нечего. Вряд ли какие-то меры спасения вам помогут. Потому что подмерзнет уже 100%. Если подмерзает что-то вегетативное, там листочки подмерзли, то это не страшно, это восстановится. Главная потеря – это, безусловно, цветы, пестики и урожай», — отметил специалист.Садовод добавил, что растения, которые уже отцвели, могут пережить заморозки даже до минус 5 градусов. Нераскрывшиеся бутоны также могут переносить более низкую температуру.
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Алина Юрчак