Врач раскрыл полезные блюда из фастфуда

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Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что еда из ресторанов быстрого питания также полезна для организма, передает РИА Новости.
Говоря о полезных блюдах фастфуда, Асанов подчеркнул, что в таких ресторанах рекомендуется отдавать предпочтение салатам, роллам в пресной лепешке и курице, а не свинине или говядине.
Терапевт также допустил употребление картофеля фри в заведениях быстрого питания , но только вместе с мясом. Он рекомендовал выбирать печеный картофель, а не приготовленный во фритюр. В качестве соуса эксперт посоветовал кетчуп или горчицу.
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«Практически в каждом меню кафе "быстрой еды" есть салаты, которые всегда приветствуются диетологами. Если же вы хотите утолить голод более питательными блюдами, то лучше предпочесть пресловутому бургеру ролл в пресной лепешке», – призвал он.
Терапевт также допустил употребление картофеля фри в заведениях быстрого питания , но только вместе с мясом. Он рекомендовал выбирать печеный картофель, а не приготовленный во фритюр. В качестве соуса эксперт посоветовал кетчуп или горчицу.
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Александр Климов