В Госдуме рассказали, ждать ли снижения ключевой ставки
Депутат Говырин: ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых
Центробанк 13 февраля, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% либо снизит её с большой осторожностью. Такой прогноз дал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
В беседе с «Газетой.Ru» Говырин напомнил: в декабре ЦБ зафиксировал замедление роста цен, но отметил рост инфляционных ожиданий и высокую кредитную активность. По его мнению, в начале 2026 года цены могут подтолкнуть повышение НДС и индексация тарифов.
«Пауза выглядит вероятной, если ожидания и кредитование сохраняются на повышенных уровнях на фоне налоговых и тарифных изменений начала года. Осторожное снижение становится более обоснованным при подтверждении устойчивого замедления инфляции и ослаблении ожиданий», — пояснил депутат.При этом парламентарий подчеркнул, что ЦБ прогнозирует инфляцию 4–5% в 2026 году. Он отметил, что 26 февраля регулятор опубликует резюме обсуждения ставки — из формулировок станет ясно, какой сценарий станет базовым на весну.