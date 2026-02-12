В Госдуме рассказали, ждать ли снижения ключевой ставки

12 февраля 2026, 19:10

Депутат Говырин: ЦБ может сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых

Фото: Istock/IUshakovsky

Центробанк 13 февраля, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 16% либо снизит её с большой осторожностью. Такой прогноз дал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.





В беседе с «Газетой.Ru» Говырин напомнил: в декабре ЦБ зафиксировал замедление роста цен, но отметил рост инфляционных ожиданий и высокую кредитную активность. По его мнению, в начале 2026 года цены могут подтолкнуть повышение НДС и индексация тарифов.

«Пауза выглядит вероятной, если ожидания и кредитование сохраняются на повышенных уровнях на фоне налоговых и тарифных изменений начала года. Осторожное снижение становится более обоснованным при подтверждении устойчивого замедления инфляции и ослаблении ожиданий», — пояснил депутат.