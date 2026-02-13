В РПЦ призвали обратить внимание на мигрантов

13 февраля 2026, 01:15

Патриарх Кирилл призвал духовенство активнее работать с мигрантами

Фото: iStock/vichinterlang

Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Кирилл заявил о необходимости активнее работать с мигрантами, чтобы формировать у них уважительное отношение к православию. Об этом он сообщил на общем собрании духовенства Московской митрополии.