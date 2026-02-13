В РПЦ призвали обратить внимание на мигрантов
Патриарх Московский и всея Руси Патриарх Кирилл заявил о необходимости активнее работать с мигрантами, чтобы формировать у них уважительное отношение к православию. Об этом он сообщил на общем собрании духовенства Московской митрополии.
По словам предстоятеля Русской православной церкви, подобная деятельность пока ведется в недостаточном масштабе. Он отметил, что знакомство мигрантов с Россией и ее культурой, в том числе через общение со священнослужителями, может способствовать укреплению взаимопонимания и уважения к церкви.
Патриарх подчеркнул, что взаимодействие с мигрантской средой должно иметь четкую цель, однако речь не идет о принудительном обращении в православие. Он предложил вести открытый диалог о вере, нравственности и отношениях между людьми.
По его мнению, такая работа может помочь приезжим лучше интегрироваться в общество и наладить отношения с местным населением, а также способствовать более доброжелательному восприятию церкви.
