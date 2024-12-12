Россиянам посоветовали рассыпать у подъезда гранитную крошку

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Гранитная крошка является наиболее эффективным и экологически безопасным средством для обработки гололеда. Такое мнение высказала в беседе с NEWS.ru преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Арина Денисова.
Это решение не только эффективно против скользкой поверхности, но и безвредно для придомовых покрытий, домашних животных и садовых растений. Гранитная крошка легко смывается и не оставляет грязи на снегу, что делает ее идеальным выбором для зимнего периода.
Песок также остается популярным способом борьбы с гололедом благодаря своей эффективности и безопасности. Однако он может оставлять грязные следы в домах и сложно доступен в небольших объемах, так как чаще всего продается крупными партиями.
Поваренная соль, несмотря на свою низкую стоимость, имеет серьезные недостатки. Со временем она разрушает асфальт и бетон, а при таянии снега попадает на газоны, нанося ущерб растениям и почвенным организмам. Кроме того, соль может быть опасна для домашних животных, особенно для собак.
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Песок также остается популярным способом борьбы с гололедом благодаря своей эффективности и безопасности. Однако он может оставлять грязные следы в домах и сложно доступен в небольших объемах, так как чаще всего продается крупными партиями.
Поваренная соль, несмотря на свою низкую стоимость, имеет серьезные недостатки. Со временем она разрушает асфальт и бетон, а при таянии снега попадает на газоны, нанося ущерб растениям и почвенным организмам. Кроме того, соль может быть опасна для домашних животных, особенно для собак.
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Дарья Осипова