Спикер Госсовета РТ Мухаметшин: интернаты для пожилых должны быть лицензированы

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Дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов должны быть лицензированы и работать легально, заявил спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По его словам, в регионе не хватает системной работы в этой сфере.
«Конечно, такие институты, государственные и негосударственные, важны. Но работать нужно легально, не воровски, а на законных основаниях. Доходы, пусть и скромные, должны быть легальные, все должно быть по закону. <…> Я обязательно этот вопрос поставлю на одном из заседаний Госсовета и правительству республики сообщу о том, что важно лицензирование таких организаций», — приводит «Татар-информ» слова главы парламента.Ранее Мухаметшин выступил против реализации федерального законопроекта об упразднении сельсоветов. По его словам, это приведет к усложнению жизни в селах и деревнях. Председатель республиканского Госсовета пояснил, что большинство жителей деревень — это пенсионеры, которым придется ездить в районные центры, чтобы обсудить проблемы своих поселений с руководством.
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