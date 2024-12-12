В Махачкале семерых энергетиков подозревают в хищениях электроэнергии

Декабрь — время предновогодних забот. В это время в Подмосковье открываются ёлочные базары, где жители могут купить главный символ Нового года — пышную и ароматную ель. В этом сезоне на территории региона будет работать 283 точки по продаже ёлок, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.