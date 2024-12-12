В Махачкале семерых энергетиков подозревают в хищениях электроэнергии

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В Махачкале задержали семерых сотрудников городских электросетей. Они подозреваются в хищениях электроэнергии в особо крупных размерах.
Об этом РИА Новости сообщил источник в филиале «Россети Северный Кавказ — Дагэнерго». По словам собеседника агентства, задержанные в основном работали контролёрами. Сейчас в их отношении проводятся следственные действия.
Кроме того, по словам источника, проверочные мероприятия ведутся в отношении некоторых потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе указанных сотрудников.
Ранее в структурах «Дагэнерго» уже проводилась «глобальная чистка» по указанию федерального центра. В апреле нынешнего года в республике был арестован 31 сотрудник энергосетей по делу о хищении в сумме 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы.
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Кроме того, по словам источника, проверочные мероприятия ведутся в отношении некоторых потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе указанных сотрудников.
Ранее в структурах «Дагэнерго» уже проводилась «глобальная чистка» по указанию федерального центра. В апреле нынешнего года в республике был арестован 31 сотрудник энергосетей по делу о хищении в сумме 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы.
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Александр Бойцов