Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»

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Жителей Московской области смогут принять участие в новом сезоне туристического конкурса «Мастера гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
В России стартовал четвертый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства».
В рамках конкурса участники смогут заявить о себе на всю Россию и получат возможность стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства.
В новом сезоне будут два направления: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами.
Кроме этого, победители конкурса смогут получить денежные премии на образование или развитие своего дела, а также поддержку проекта от заказчика и личное карьерное продюсирование.
Стоит отметить, что заявки на участие в конкурсе принимаются до конца 2023 года.
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В рамках конкурса участники смогут заявить о себе на всю Россию и получат возможность стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства.
«Туристический проектстал центром притяжения профессионалов и экспертов индустрии со всех регионов страны. Образовательные программы проекта и конкурсные испытания дают равные шансы и новичкам, и профессионалам стать победителем конкурса<…> Каждый участник, независимо от победы, становится членом огромной семьи мастеров и всегда может рассчитывать на поддержку коллег из любого уголка нашей огромной страны», –подчеркнула посол гостеприимства Московской области Екатерина Сайфутдинова.
Кроме этого, победители конкурса смогут получить денежные премии на образование или развитие своего дела, а также поддержку проекта от заказчика и личное карьерное продюсирование.
Стоит отметить, что заявки на участие в конкурсе принимаются до конца 2023 года.
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Мира Полтева