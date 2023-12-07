Россиянам предсказали аномальные холода

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Практически по всей России в начале декабря ударили морозы, которые в дальнейшем будут усиливаться. Об этом сообщает портал «Метеовести».
Сильны холода будут обеспечены системой морозных антициклонов, которые образовались из-за арктических вторжений. На юг страны сместятся антициклоны, а также ледяные воздушные массы из северных районов Евразии. В азиатской части РФ источниками морозов станут Приколымье, Якутия и Эвенкия. Ночью температур воздуха там упадет ниже минут 60 градусов по Цельсию. Отмечается, что в Южной Сибири сильные морозы не ожидаются, но в регионе все равно похолодает. Если 6 декабря температура воздуха составлял минут 6,5 градуса, то 8 и 9 декабря температура достигнет 31-32 градуса днем и минус 38 ночью.
В европейской части РФ в Коми, на Северном Урале и Волго-Вятском районе ожидается 30-градусный мороз. В Центральной России днем температура достигнет минут 10-15 градусов.
В Москве днем ожидается от минус 12 до минус 10 градусов, ночью около минут 18-16 градусов. В Подмосковье температура днем достигнет 15-10 градусов ниже нуля, ночью 19-14 градусов.
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Алина Юрчак