Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам раскрыли более защищённые от слежки аналоги Android

Россиянам раскрыли более защищённые от слежки аналоги Android

ИБ-эксперт Бедеров посоветовал сменить Android на GrapheneOS
07 марта 2024, 19:45
Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Фото: istockphoto.com/Ivan-balvan

Руководитель департамента расследований Игорь Бедеров отметил, что для сокращения объёма отправляемой информации на сервера Google можно использовать альтернативы Android, из которых «вырезано» большинство системных служб «поисковика».
К таким альтернативам специалист отнёс Ubuntu Touch, Kali NetHunter, GrapheneOS и т. д.

«Альтернативные ОС ориентированы на большую конфиденциальность и безопасность своих пользователей. Они сохраняют меньше пользовательских данных, а запрашивать эти данные им гораздо сложнее. Некоторые проекты вроде GrapheneOS сделаны для того, чтобы повысить уровень конфиденциальности пользователей», — отметил в беседе с Газета.ру Бедеров.


Ранее руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что в этом году самой основной угрозой для компаний будут атаки программ-вымогателей.

Читайте также:

Киберэксперт Каргалев назвал главную угрозу года для компаний

Киберэксперт Ермаков заявил о привлекательности биометрии

Киберэксперт Руснак рекомендовал не заряжать телефон до 100%
#телефон
#безопасность
#данные
#проекты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Лобода спрогнозировал падение выдачи ипотек в этом году
07 марта 2024, 19:54

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

Экономист, директор по коммуникациям Андрей Лобода заявил, что выдачи ипотек россиянам в этом году снизятся вдвое.
«При высоких процентных ставках по ипотеке такая тенденция будет сохраняться. Отмена программы льготной ипотеки с 1 июля окажет дополнительное негативное влияние на динамику ипотечного рынка. Возобновление роста спроса на ипотеку может быть на фоне пересмотра ключевой ставки ЦБ в сторону снижения», — отметил в беседе с Газета.ру Лобода.

Однако, подчеркнул специалист, такие прогнозы рассчитаны на период не раньше середины осени текущего года.

Ранее сообщалось, что ВТБ предлагает увеличить размер субсидий для банков в рамках льготной ипотеки, так как эта программа перестала быть выгодной для банков после ужесточения условий.

Читайте также:

Хуснуллин сообщил о планах по продлению программы «Семейная ипотека»

В ВТБ заявили, что льготная ипотека стала убыточной для банков

Льготная ипотека в России под 2% годовых: как получить кредит, особенности программы
#ипотека
#кредит
#программа
#льготная ипотека
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
The Telegraph: «Ред Булл» отстранил от работы обвинившую Хорнера сотрудницу
07 марта 2024, 19:40

Фото: iStock/AH86

«Ред Булл» отстранил от работы сотрудницу, которая обвиняла руководителя Кристиана Хорнера в домогательствах, сообщает The Telegraph.
Ранее одна из сотрудниц компании обвинила руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах в свой адрес. Под ними она подразумевала отправку ей сообщений интимного характера.

При этом Кристиан Хорнер полностью отрицал свою вину. Он является руководителем «Ред Булл» с 2005 года.

Внутри организации приняли решение о проведении служебного расследования, после которого с руководителя компании сняли все обвинения. По данным The Telegraph, специалистку отстранили от работы с выплатой заработной платы.

Читайте также:

Полицейские задержали 11 сотрудниц борделя в центре Москвы

Стали известны наиболее популярные на 8 Марта схемы мошенничества

Россиянам раскрыли более защищённые от слежки аналоги Android
#работа
#женщины
#обвинение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СБУ задержала четверых украинцев, поддерживающих Россию
07 марта 2024, 19:23

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Служба безопасности Украины задержала четверых граждан, поддерживающих Россию. Теперь им грозит по восемь лет лишения свободы.
Отмечается, что в Николаевской области задержали 52-летнюю украинку, которая якобы распространяла в Telegram-канале «псевдонаучные сообщения о войне на Украине».

Вторая подозреваемая, сотрудница метрополитена, была задержана в Харькове. По данным СБУ она распространяла среди своих коллег «кремлёвские нарративы».

Ещё двоих – охранника автопарка и бьюти-блогера – задержали в Киеве. Они призывали продолжать военные действия, тем самым оправдывая присутствие ВС РФ на территории Украины.

В отношении всех задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность и оправдании, признании правомерной, отрицании вооружённой агрессии России против Украины. Им всем грозит до восьми лет тюрьмы.

Читайте также:

Бежавший в РФ боец ВСУ рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население

ФСБ показала кадры с «агентом-инвалидом» СБУ, закладывающим взрывчатку под машину

ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене в пользу СБУ
#украина
#сбу
#россия
#военные
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны наиболее популярные на 8 Марта схемы мошенничества
ИБ-эксперт Фомин: Мошенники используют заказы цветов и подарков
07 марта 2024, 19:16

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин заявил об особой популярности на 8 Марта схем мошенничества, связанных с доставкой подарков и цветов.
В этой связи, предупреждает эксперт, особенно бдительным стоит быть мужчинам.

«Далее может следовать покупка туров на выходные (возможен вариант, когда мошенники располагают данными о предпочтениях пользователя и демонстрируют ему рекламу). Узнать о вкусах человека злоумышленнику не составит труда, существует масса вариантов: установка вирусов на телефон, сбор данных из открытых источников и купленных в даркнете баз», — добавил в беседе с Газета.ру Фомин.

Он также допустил, что в дальнейшем аферисты всё чаще будут прибегать к использованию ИИ в своих схемах обмана людей.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана россиян — они начали рассылать людям письма о так называемом «налоге на СВО» и предлагают отказаться от его выплаты.

Читайте также:

Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег

Новая схема обмана: Мошенники придумали налог на спецоперацию

«Поделывают голос и видеосообщения»: Юрист рассказал, как мошенники используют нейросети
#эксперт
#мошенники
#юрист
#покупка
#ии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД РФ объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря*
07 марта 2024, 19:02

Фото: iStock/???? ??????

Журналиста Александра Кушнаря* объявили в розыск по уголовной статье. Об этом следует из розыскной базы МВД России.
Главный редактор новостного сайта Newsader в настоящее время проживает на территории Литвы.

На сайте ведомства указывается, что журналиста объявили в розыск по уголовной статье. Однако не уточняется, по какой именно.

Иностранным агентом Кушнаря* Минюст России признал 23 сентября 2022 года. Причиной для этого стало финансирование со стороны Украины, которое журналист получал, чтобы осуществлять политическую деятельность.

Днём ранее МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Ронана. В 2018 году он стал фигурантом уголовного дела после статьи в его издании с призывом наносить удары по Крымскому мосту.

Читайте также:

Гендиректора «Ленфильма» Щербакова объявили в розыск

Брата Алексея Навального* снова объявили в розыск

СК РФ объявил в розыск более 700 иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#розыск
#мвд
#журналист
#литва
#россия
#иностранный агент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Turkish Airlines не хочет возить россиян в Аргентину без обратного билета
07 марта 2024, 18:57

Фото: iStock/Aviator70

Авиакомпания Turkish Airlines начала отказывать в перевозке россиянам в Южную Америку. Об этом говорится в Telegram-канале «Аргентина на русском языке».
По словам сотрудника авиакомпании, российские туристы обязательно должны при себе иметь обратный билет, причем он должен быть в одном бронировании.

«Таким образом компания снижает свои риски по вынужденной депортации пассажиров и, по всей видимости, реагирует на новые требования миграционных властей в регионе», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что пассажиров также могут не пустить на рейс, если они едут с малым количеством багажа или вовсе без него, а также же если пассажир ранее за границу не ездил.

Turkish Airlines может отказать в перелете, если человека нет страховки или брони в отеле. Уже зафиксировано несколько подобных случаев, когда пассажиров не допускали на регулярные рейсы из Стамбула в Аргентину.

Читайте также:

Популярная у туристов из РФ авиакомпания прекращает полеты

Авиакомпания «Аврора» объяснила проблемы льготных полетов на Дальний Восток

Турецкая авиакомпания Sunexpress «забыла» в Париже 30 пассажиров и одного пилота
#билет
#туристы
#пассажир
#рейсы
#авиакомпании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянки назвали самые безопасные направления для женского туризма
По мнению российских женщин Белоруссия — самая безопасная страна для туризма
07 марта 2024, 18:48

Фото: iStock/macniak

Белоруссия лидирует по уровню доверия российских путешественниц как самая безопасная страна для туризма. Об этом сообщает Ostrovok.ru.
В преддверии 8 марта эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.ru опросили 3000 российских женщин и выяснили, какую зарубежную страну они выделяют для себя как самую безопасную для путешествий. Как оказалось, почти каждая вторая туристка отдала свой голос за Белоруссию, назвав ее в числе приоритетных направлений для поездок. Всего за страну отдали свои голоса 45% опрошенных.

Среди предложенных азиатских направлений российские женщины высоко оценили Таиланд — за него проголосовали 16% респонденток. Около 13% путешественниц с удовольствием предпочли бы отправиться подругами на отдых в Турцию.

Среди российских направлений наибольшее доверие вызывает Калининградская область. Там туристки отмечают красивый природный рельеф, наличие морского побережья и уникальные архитектурные ансамбли городов.

Читайте также:

Флорист рассказала, как правильно выбрать букет для любимой женщины или коллеги

Стало известно, какие подарки предпочитают женщины на 8 марта

На выставке-форуме «Женщины России» представили достижения жительниц Подмосковья
#женщины
#путешествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Говырин предупредил о штрафе до 5 млн рублей за использование чужого фото
07 марта 2024, 18:47

Фото: istockphoto.com/RossHelen

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предупредил о последствиях использования чужих фотографий и картинок из Сети, в частности, для предпринимателей.
Он отметил, что за каждое не законно использованное фото может грозить выплата компенсации автору в размере 10 тыс. до 5 млн рублей.

«Если использование изображения не подтверждено лицензионным договором с автором, то он вполне может подать иск, так как такое использование неправомерно, а найти владельца сайта достаточно легко. Если сайт принадлежит организации, то она несет ответственность», — пояснил в беседе с «Известиями» Говырин.

Ранее управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры» Илья Русяев рассказал, что взимание маркетплейсами платы за возврат некачественных товаров нарушает права потребителя.

Читайте также:

Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения рекламы для иноагентов

Юрист объяснил, почему маркетплейсам нельзя взимать плату за возврат товаров

Юрист раскрыла, как получить повышенную зарплату в марте
#права
#закон
#фото
#сайт
#компании
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для подмосковных педагогов провели онлайн-урок по обращению с отходами
07 марта 2024, 18:23

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Онлайн-урок по теме «Обращение с ТКО» провела для представителей образовательных организаций всех шестидесяти подмосковных округов компания «Хартия» — региональный оператор по обращению с отходами в Ногинском кластере, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«В ходе урока участникам рассказали о деятельности регионального оператора, а также о целях и задачах национального проекта «Экология». На занятии были рассмотрены причины и последствия возникновения отходов, тема переработки и вторичного использования попавших в мусор материалов. Участникам урока рассказали об используемой в Подмосковье системе сортировки мусора «Два бака» и о проекте «Мегабак», — говорится в сообщении.
В завершение онлайн-урока слушатели — учителя и воспитатели учебных заведений Московской области — задавали вопросы и обсудили наиболее актуальные темы. Полученные знания они смогут использовать на своих занятиях с подрастающим поколением.

Читайте также:

Общественник Корниец: Надо поддерживать бизнес, торгующий экологичными цветами

Более 80 российских вузов поддержали премию Росприроднадзора

Школьники из Шатуры стали призёрами олимпиады по экологии
#экология
#вебинар
#мегабак
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф