Россиянам раскрыли более защищённые от слежки аналоги Android

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Руководитель департамента расследований Игорь Бедеров отметил, что для сокращения объёма отправляемой информации на сервера Google можно использовать альтернативы Android, из которых «вырезано» большинство системных служб «поисковика».
К таким альтернативам специалист отнёс Ubuntu Touch, Kali NetHunter, GrapheneOS и т. д.
Ранее руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что в этом году самой основной угрозой для компаний будут атаки программ-вымогателей.
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«Альтернативные ОС ориентированы на большую конфиденциальность и безопасность своих пользователей. Они сохраняют меньше пользовательских данных, а запрашивать эти данные им гораздо сложнее. Некоторые проекты вроде GrapheneOS сделаны для того, чтобы повысить уровень конфиденциальности пользователей», — отметил в беседе с Газета.ру Бедеров.
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Мелисса Тимофеева