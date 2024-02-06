Киберэксперт Каргалев назвал главную угрозу года для компаний

Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ
Руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев заявил, что в этом году самой основной угрозой для компаний будут атаки программ-вымогателей.
По его словам, также будут распространены и фишинговые письма с вредоносными программами.
Специалист отметил, что среди мошенников есть тренд на фишинговые письма-приманки, а также рассылку специальных стилеров.
Читайте также:
Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками
Россиян предупредили об опасной функции в WhatsApp
В Москве мошенники развели пенсионера на деньги и заставили работать на себя
«Этот способ могут использовать как прогосударственные шпионские группы, так и финансово-мотивированные киберпреступники. В 2023 году вредоносные письма рассылались под видом зашифрованного архива с итогами фейкового тендера, поддельных повесток, писем от следователей», — пояснил в беседе с RT Каргалев.
Читайте также:
Эксперт назвал два слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками
Россиян предупредили об опасной функции в WhatsApp
В Москве мошенники развели пенсионера на деньги и заставили работать на себя
Мелисса Тимофеева