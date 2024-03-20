Россиянам раскрыли, что поможет быстрее выплатить кредит

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Юрист Дарья Коровина рекомендовала для более скорого погашения ипотеки отправлять все премии и дополнительный доход на досрочные платежи.
«Важно уменьшать срок, а не платеж. Очень хорошо помогают сократить срок налоговые вычеты. Если вы работаете в найме и ваш работодатель платит 13% НДФЛ с вашей зарплаты, вы можете вернуть 260 тысяч рублей раз в жизни при покупке жилой недвижимости. Апартаменты сюда не относятся», — пояснила в беседе с NEWS.ru Коровина.
Кроме этого, можно вернуть банку уплаченные проценты в размере 390 тыс. рублей, что также способствует сокращению срока оплаты кредита и позволит сэкономить.
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