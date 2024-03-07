Риэлтор Апрелев спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России

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Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.
«Чем дольше ключевая ставка будет удерживаться на высоком уровне и чем дольше ипотека будет недоступна, тем сильнее будет снижаться спрос. И за этим последует снижение цен. Разница между ценами предложения и ценами продажи уже сейчас увеличивается в сторону снижения стоимости», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
Жильё на первичной рынке недвижимости при тех же условиях, по мнению специалиста, ожидает ещё большее падение в цене – на 15-20%.
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Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жильё
Мелисса Тимофеева