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Риэлтор Апрелев спрогнозировал падение цен на вторичное жильё в России

07 марта 2024, 20:30
Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Фото: istockphoto.com/Nuttawan Jayawan

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.
«Чем дольше ключевая ставка будет удерживаться на высоком уровне и чем дольше ипотека будет недоступна, тем сильнее будет снижаться спрос. И за этим последует снижение цен. Разница между ценами предложения и ценами продажи уже сейчас увеличивается в сторону снижения стоимости», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.

Жильё на первичной рынке недвижимости при тех же условиях, по мнению специалиста, ожидает ещё большее падение в цене – на 15-20%.


Ранее Константин Апрелев также заявлял, что в этом гожу стоимость жилья будет снижаться.

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Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жильё
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#снижение
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Общественник Шелищ обосновал высокие цены на цветы 8 Марта
07 марта 2024, 20:13

Фото: istockphoto.com/BigshotD3

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ заявил, что высокая цена на цветы 8 Марта является нормальным явлением, в противном случае продукции просто не будет на прилавках из-за невыгоды продажи.
«Если мы хотим, чтобы была возможность купить цветы, то они должны быть дорогими, иначе их просто не будет», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.

Он высказал мнение, что сегодня власти не пытаются ограничить рост цен в канун таких праздников, как 8 Марта.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова и президент Ассоциации флористов Санкт-Петербурга Алла Николаева заявили, что традиционными цветами для 8 Марта считаются тюльпаны, нарциссы, гиацинты.

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#продажа
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Оливковое масло в Евросоюзе за год подорожало на 50%
03 марта 2024, 23:45

Фото: iStock/ dulezidar

Стоимость оливкового масла в Европейском союзе за год выросла в среднем на 50%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Евростата.
Причиной подорожания стал неурожай оливок в большей части Средиземноморья из-за экстремально засушливого лета в прошлом году.

Цены на этот продукт подскочили во второй половине 2023 года, в ноябре рост дошёл до 51%. Наибольший годовой рост цен произошел в Португалии — на 69%. На 67% масло из оливок подорожало в Греции и на 63% в Испании, на 52% — в Эстонии. Меньше всего этот показатель вырос в Нидерландах (18%), Ирландии (16%) и Румынии (13%).

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак ранее отметила, что к резкому повышению цен на европейские продукты могут также привести протесты фермеров в странах Европы.

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#протесты
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Названы марки машин с АКПП до миллиона рублей
Автоэксперт Титов назвал машины с АКПП до миллиона рублей
03 марта 2024, 03:16

Фото: iStock/ andri wahyudi

Заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом АГ АВИЛОН Роман Титов назвал агентству «Прайм» марки автомобилей с коробкой-автомат стоимостью до 1 млн руб.
По его словам, «вторички» с АКПП на рынке довольно много. Например, Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс и некоторые модели BMW.

Среди плюсов данных автомобилей эксперт назвал компактность, недорогое и комфортное обслуживание, а также то, что они проверены временем. Минус — большой пробег.

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#машины
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Производители шоколада начали отказываться от какао
Bloomberg: Производители шоколада начали отказываться от какао из-за роста цен
03 марта 2024, 01:00

Фото: iStock/ NATALIA MARNA

На Западе растет количество сладостей с пониженным содержанием шоколада или вовсе без него из-за роста цен на какао-бобы, пишет Bloomberg.
Агентство приводит в пример недавнюю новинку в линейке Kit Kat от Hershey — шоколадный пончик с глазурью, который теперь покрыт шоколадом не полностью, а частично. А Nestlé представила на британском рынке шоколадные батончики с ароматом лесного ореха и весом на две трети ниже, чем у остальных производителей.

Вместо шоколада компании все чаще используют карамель и арахисовое масло, отмечается в публикации.

Рекордный рост цен на какао-бобы связан с падением урожая из-за засухи и других проблем. Так, если в течение более 40 лет они стоили меньше $3,5 тыс. за тонну, то теперь они дороже $6 тыс.

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Супермаркеты и рестораны Сириуса приостановили продажу алкоголя
Супермаркеты и рестораны Сириуса не будут продавать алкоголь до 7 марта
02 марта 2024, 23:25

Фото: iStock/ ValentynVolkov

На федеральной территории Сириус прекратили продажу алкогольных напитков на время проведения Всемирного фестиваля молодежи по 7 марта, сообщает РИА Новости.
В магазинах полки с алкоголем перекрыты красной лентой, и отмечены соответствующим объявлением. Рестораны и кафе также не принимают заказы спиртных напитков.

Всемирный фестиваль молодежи, организованный Росмолодежью, проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу главы государства Владимира Путина.

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#алкоголь
#напитки
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В России участились случаи подделки запчастей
РИА Новости: В России участились случаи подделки запчастей
02 марта 2024, 02:29

Фото: iStock/ takoburito

В России участились случаи продажи поддельных запчастей, сообщает РИА Новости на основе исследования FIT SERVICE и аналитическое агентство Gruzdev-Analyze.
Так, 23% автосервисов заявили о попытках продать некачественные товары. Треть из них уточнили, что речь о поддельном масле и смазочных материалах, 23% назвали свечи зажигания, 15% — фильтры и 14% — детали подвески и рулевого управления.

Причины специалисты видят в параллельном импорте из-за санкций, отметив, что на рынке отсутствует механизм контроля за подлинностью запчастей.

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#новости
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Эксперты ответили, что будет с продуктами в России после отказа от общемировых цен
В Союзе потребителей поддержали идею отвязать цены на товары от общемировых
29 февраля 2024, 13:34

Фото: IStock/monticelllo

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешит Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не учитывать общемировые индикаторы при определении монопольно высоких и низких цен товаров.
По мнению авторов законопроекта, цены в России часто основаны на мировых без учета ситуации на внутреннем рынке, а нововведения обеспечат приоритет интересов россиян. Однако председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ отметил, что нововведение не касается потребительских товаров напрямую. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Принятие этого законопроекта не ограничит ФАС в возможности использовать информацию о ценах на рынках мировых государств для оценки, относятся ли заявляемые производителями цены на биржевые товары к монопольно высоким или наоборот монопольно низким. Этот законопроект предлагает лишь снять обязанность с ФАС учитывать мировые цены при этой процедуре, но не лишает его такого права», — объяснил эксперт.
По мнению собеседника, законопроект отражает реальность, так как экономика России отделилась от мировой. В связи с этим, ориентироваться на цены других государств нецелесообразно.
«Если мы посмотрим на цены на продовольствие, то они намного ниже, чем в европейских странах. Ориентация на мировые цены в отношении сырья потребителям точно ничего не дала бы, только дала бы возможность производителям завышать цены», — подчеркнул он.
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#продовольствие
#товары
#фас
#цены
#законопроект
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Риелтор Павлинова спрогнозировала прекращение роста цен аренды весной
28 февраля 2024, 22:18

Фото: istockphoto.com/fizkes

Директор департамента аренды агентства недвижимости Ольга Павлинова заявила, что уже весной цены на аренду квартир в России прекратят рост.
«Дальнейший рост ставок приведёт к большему смещению спроса с центральных локаций в крупных городах на окраины. Скорее всего, весной следует ожидать фиксации ставок аренды на нынешних уровнях и прекращение их роста», — пояснила в беседе с Газета.ру Павлинова.

При этом новую волну роста цен на аренду жилья, по её словам, можно ожидать летом.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что сейчас нецелесообразно покупать недвижимость с целью заработать.

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#недвижимость
#рост
#аренда
#квартиры
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Россиянам рассказали, как проверить мёд на подлинность
Нутрициолог Кузина рекомендовала использовать йод
28 февраля 2024, 17:54

Фото: istockphoto.com/nitrub

Нутрициолог Катерина Кузина заявила, что с помощью йода можно проверить мёд на подлинность.
«Чтобы проверить мёд на подлинность, ходите на рынок с йодом. Если на капельку мёда капнуть йод, и она посинеет, перед вами однозначно подделка. Также мёд можно растворить в уксусе, фальсификат даст пену. А ещё у настоящего мёда насыщенный аромат и небольшая горчинка на вкус», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Кузина.

Также специалист рекомендовала покупать продукт только у проверенных производителей.

Ранее гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова заявляла, что тяга к сладкому может говорить о недостатке позитивных эмоций.

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#продукты
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