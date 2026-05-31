Россиянам раскрыли, когда взойдет редкая «Голубая Луна»
В этом месяце россияне смогут увидеть еще одну «Голубую Луну». О том, когда можно будет наблюдать столь необычное явление, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
Второе полнолуние мая должно наступить в воскресенье, 31 мая. Вечером, около 22:06 по московскому времени, жители столицы увидят, как полная Луна поднимется над горизонтом. В мае она окажется близка к апогею — прохождению самой дальней точки орбиты Луны от Земли. Из-за этого спутник будет выглядеть немного меньше и тусклее, чем во время полнолуний, совпадающих с перигеем (максимальным сближением).
В планетарии подчеркнули, что название явления не имеет отношения к цвету спутника. Оно связано с известной английской идиомой «once in a blue moon» — это выражение используют, обсуждая исключительно редкие или даже невозможные события.
Первое полнолуние месяца зафиксировали 1 мая. Промежуток между двумя явлениями составляет 29,53 дня, поэтому примерно каждые 2,7 года в календаре накапливается «дополнительное» полнолуние.
