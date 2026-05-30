В РПЦ рассказали, что символизирует зеленый цвет в день Святой Троицы

Вигилянский: в этот день вспоминают явление Троицы у Мамврийского дуба

Зеленый стал цветом дня Святой Троицы из-за того, что в этот день вспоминают явление Троицы у вечнозеленого Мамврийского дуба, а также из-за связи со временем первого урожая. Об этом сообщил РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.