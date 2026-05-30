В РПЦ рассказали, что символизирует зеленый цвет в день Святой Троицы
Зеленый стал цветом дня Святой Троицы из-за того, что в этот день вспоминают явление Троицы у вечнозеленого Мамврийского дуба, а также из-за связи со временем первого урожая. Об этом сообщил РИА Новости настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.
День Святой Троицы, также известный как Пятидесятница, празднуется на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он будет отмечаться 31 мая. Этот день посвящён воспоминанию о явлении Троицы Аврааму у Мамврийского дуба в Хевроне. В православных храмах в этот праздник принято украшать интерьер берёзовыми ветвями и цветами, а пол застилать свежей травой. Священники служат в зелёных облачениях.
Святой Дух сошёл на апостолов в день ветхозаветной Пятидесятницы — праздника первого урожая, связанного с первыми плодами земли. Некоторые исследователи предполагают, что зелёный цвет символизирует явление трёх ангелов Моисею под Мамврийским дубом, что стало символом Троицы, отметил Вигилянский.
