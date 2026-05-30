Москвичей предупредили о неприятных погодных явлениях в последний день мая
Синоптик Ильин: в Москве ожидается до +16 °C и кратковременный дождь
С 30 мая в столичном регионе начинается потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В беседе с RT специалист рассказал, что днём в Москве температура поднимется до +13…+16 °C. Эксперт отметил, что утренние часы порадовали солнцем, но во второй половине дня снова ожидается облачная погода.
Ильин заявил, что в отдельных районах пройдёт кратковременный дождь. Ветер сохранит западное и северо-западное направление, а днём его скорость достигнет 6–11 м/с.
«В ночь на воскресенье температура будет составлять +6...+8 °C. В дневные часы можно ждать +15...+17 °C. Усилятся дождевые облака. Помимо осадков, можно ожидать и грозы. Ветер станет более северным, со скоростью опять же 6—11 м/с», — сообщил синоптик.Ранее стало известно, когда в Москве прекратятся дожди и придёт тепло. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, лето вернётся в столицу к концу первой пятидневки июня.