Москвичей предупредили о неприятных погодных явлениях в последний день мая

30 мая 2026, 10:37

Синоптик Ильин: в Москве ожидается до +16 °C и кратковременный дождь

С 30 мая в столичном регионе начинается потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





В беседе с RT специалист рассказал, что днём в Москве температура поднимется до +13…+16 °C. Эксперт отметил, что утренние часы порадовали солнцем, но во второй половине дня снова ожидается облачная погода.



Ильин заявил, что в отдельных районах пройдёт кратковременный дождь. Ветер сохранит западное и северо-западное направление, а днём его скорость достигнет 6–11 м/с.

«В ночь на воскресенье температура будет составлять +6...+8 °C. В дневные часы можно ждать +15...+17 °C. Усилятся дождевые облака. Помимо осадков, можно ожидать и грозы. Ветер станет более северным, со скоростью опять же 6—11 м/с», — сообщил синоптик.