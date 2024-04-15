Россиянам рассказали, как государство должно помочь женщине после родов

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Программу восстановления женщины после родов необходимо включить в систему обязательного медицинского страхования, заявила председатель правления Совета Матерей России, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Как пояснила депутат, сейчас в школах подготовки к родам всё обучение заканчивается непосредственно самими родами, но никто не готовит женщину к послеродовому периоду.
В беседе с «Радио 1» председатель правления Совета Матерей России, пояснила, что должно входить в послеродовую подготовку и что должно быть включено в систему ОМС.
По мнению Татьяны Буцкой, врач, который был готов ответить на каждый вопрос и координировал женщину до родов, точно должен быть рядом и после рождения ребенка, чтобы помочь восстановить организм. Также женщине нужно оказывать психологическую поддержку и поддержку по грудному вскармливанию, потому что это проблема практически не решается на уровне здравоохранения.
Эксперт сказала, что сейчас программа восстановления женщины после родов разрабатывается с Минздравом.
Специалист добавила, что очень важно взаимодействие врач – пациент. Поддержка государства необходима, чтобы не потерять женщин после родов, заключила Буцкая.
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В беседе с «Радио 1» председатель правления Совета Матерей России, пояснила, что должно входить в послеродовую подготовку и что должно быть включено в систему ОМС.
«Последние недели до родов женщина находится под постоянной опекой: все интересуются её здоровьем, делаются узи – сплошная забота со стороны здравоохранения в том числе. Это приятно: видишь, что для государства ты важна и нужна. Дальше роды, долгожданный малыш на руках, мама с ребенком приезжает домой, и у неё начинается совершенно новая жизнь: и ситуация в семье меняется, и физиологически женщине сложно. И вот здесь возникает вопрос о помощи и поддержке. Женщина может прийти в женскую консультацию, а может не прийти. Ей вообще кто-нибудь позвонит? Кто-нибудь спросит, как её состояние? Психолог, акушер-гинеколог, физиотерапия обязательны. Есть страны, которые делают программу восстановительной терапии после родов. Это вопрос к специалистам, женщина должна чувствовать такую же поддержку и заботу от государства», – сказала собеседница.
По мнению Татьяны Буцкой, врач, который был готов ответить на каждый вопрос и координировал женщину до родов, точно должен быть рядом и после рождения ребенка, чтобы помочь восстановить организм. Также женщине нужно оказывать психологическую поддержку и поддержку по грудному вскармливанию, потому что это проблема практически не решается на уровне здравоохранения.
Эксперт сказала, что сейчас программа восстановления женщины после родов разрабатывается с Минздравом.
«Мы разрабатываем программу с Минздравом, от него мы будем ждать и программу, и возможности её оплаты через ОМС, чтобы это было бесплатно», – сообщила председатель правления Совета Матерей России.
Специалист добавила, что очень важно взаимодействие врач – пациент. Поддержка государства необходима, чтобы не потерять женщин после родов, заключила Буцкая.
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Анастасия Бондарева