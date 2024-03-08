Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины

Фото: официальный сайт Кремля
Глава государства Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем. Официальный сайт Кремля разместил видеообращение президента.
«Материнство - потрясающее предназначение женщины. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», - сказал Путин.Президент считает, в какую бы профессию женщина ни пошла, каких бы профессиональных высот ни достигла, на первом месте для неё всегда будет стоять семья.
«Смысл, суть семьи - это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений», — отметил глава государства.Он пообещал, что Россия будет делать всё, чтобы семьи с детьми чувствовали заботу и помощь государства.
Отдельно Владимир Путин поздравил женщин, которые находятся в зоне СВО. Он пожелал всем женщинам испытывать в жизни как можно больше счастливых мгновений, и успехов во всем, что для них важно.
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