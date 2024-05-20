Россиянам рассказали, как не спровоцировать пчёл жалить

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Председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил, что, будучи в местах, где могут обитать пчёлы, не нужно злоупотреблять парфюмом и алкоголем, поскольку это может спровоцировать пчёл кусаться.
Также специалист предостерёг от резких движений, если по близости есть пчёлы.
Он подчеркнул, что треть продовольственной корзины людей обеспечивают пчёлы, отметив важность этих насекомых для человека.
Ранее сообщалось, что крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела», расположенное в Егорьевске, планирует заняться селекцией пчел. В планах – вывести собственную разновидность карпатской пчелы.
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«Пчёлы очень не любят резких запахов, поэтому, если вы отправляетесь к местам, где пчёлы живут в своих ульях, не злоупотребляйте парфюмерией и алкоголем — их запах они не переносят. Они не переносят резких движений. Они заняты своим делом, просто так жалить не будут. Соседство с пчёлами к неприятным последствиям не приводит, если мы соблюдаем правила общения с ними», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Капунин.
Он подчеркнул, что треть продовольственной корзины людей обеспечивают пчёлы, отметив важность этих насекомых для человека.
Ранее сообщалось, что крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела», расположенное в Егорьевске, планирует заняться селекцией пчел. В планах – вывести собственную разновидность карпатской пчелы.
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Мелисса Тимофеева