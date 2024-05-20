Россиянам рассказали, как не спровоцировать пчёл жалить

В этом году завершатся строительство Мытищинской хорды и основные работы по реконструкции Осташковского шоссе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ и за рулём автомобиля проехал по одному из готовых участков хорды.