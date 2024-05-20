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Россиянам рассказали, как не спровоцировать пчёл жалить

Пчеловод Капунин рекомендовал не злоупотреблять парфюмом и алкоголем
20 мая 2024, 22:25
Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Фото: iStock/Aleksandr Rybalko

Председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил, что, будучи в местах, где могут обитать пчёлы, не нужно злоупотреблять парфюмом и алкоголем, поскольку это может спровоцировать пчёл кусаться.
Также специалист предостерёг от резких движений, если по близости есть пчёлы.

«Пчёлы очень не любят резких запахов, поэтому, если вы отправляетесь к местам, где пчёлы живут в своих ульях, не злоупотребляйте парфюмерией и алкоголем — их запах они не переносят. Они не переносят резких движений. Они заняты своим делом, просто так жалить не будут. Соседство с пчёлами к неприятным последствиям не приводит, если мы соблюдаем правила общения с ними», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Капунин.



Он подчеркнул, что треть продовольственной корзины людей обеспечивают пчёлы, отметив важность этих насекомых для человека.

Ранее сообщалось, что крестьянско-фермерское хозяйство «Пчела», расположенное в Егорьевске, планирует заняться селекцией пчел. В планах – вывести собственную разновидность карпатской пчелы.

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Биолог Татаренко раскрыла, какие собаки сложнее всего поддаются дрессуре
Биолог Татаренко заявила о сложности тренировки охотничьих собак
20 мая 2024, 22:43

Фото: iStock/sean nalaboff

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила, что сложнее всего дрессировать собак охотничьих пород.
Также сложности могут возникнуть с собаками охранных пород.

«Хуже всего дрессировке поддаются собаки охотничьих и охранных пород из-за слишком сильно развитых соответствующих инстинктов. Особенно это касается гончих. Тот же бладхаунд, если кого-то увидел на улице или учуял, он не слышит запретительные команды. То же касается борзых или такс. Последние теряют контроль, например, при виде кошки», — пояснила в беседе с NEWS.ru Татаренко.

Ранее Марина Татаренко отмечала, что наиболее доброй и послушной породой является лабрадор.

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#собаки
#контроль
#животные
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Хозяева собак показали питомцев на всероссийской выставке в Пушкинском
20 мая 2024, 19:06

Фото и видео: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Пушкинском городском округе прошла Всероссийская выставка собак всех пород. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Пушкино уже давно является постоянной площадкой для выставок собак. Их проводят в городе несколько раз в год. Организатор выставок – Пушкинский клуб любителей собаководства. В этом году отмечает 50-летие», – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что очередная выставка состоялась 18 мая.

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#пушкино
#собаки
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#животные
#подмосковье
#московская область
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Губернатор Воробьёв анонсировал завершение строительства Мытищинской хорды в этом году
20 мая 2024, 18:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В этом году завершатся строительство Мытищинской хорды и основные работы по реконструкции Осташковского шоссе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ и за рулём автомобиля проехал по одному из готовых участков хорды.
«Эту дорогу ждут сотни тысяч жителей столичного региона. Знаю, что строители работают в две смены, техники хватает. Большие победы всегда связаны с мобилизацией сил. Дорога «Виноградово – Болтино –Тарасовка», или, по-народному, Мытищинская хорда соединит загруженное Ярославское шоссе с Пироговским, Осташковским и Афанасовским шоссе, реконструкцию которого закончим одновременно с вводом трассы, чтобы водители могли с нее сразу выезжать на Дмитровское шоссе», – пояснил Воробьёв.
Он подчеркнул, что эта хорда – первая в Подмосковье крупная транспортная концессия. В 2024 году этот проект должен быть завершён. Сейчас готовность объекта – 78%. В строительстве участвуют свыше 900 рабочих, которые трудятся в две смены, и 169 единиц техники. На 11 км уже уложен верхний слой асфальта, монтируются шумозащитные экраны.
«Благодаря конструктивному взаимодействию с правительством Московской области и личному контролю хода стройки Андреем Юрьевичем Воробьёвым удаётся оперативно решать все вопросы. Это пример того, как нужно выстраивать отношения между государством и бизнесом при реализации таких масштабных инфраструктурных проектов в интересах региона и людей. Они получат новую современную автодорогу и смогут экономить время», – сказал генедиректор Группы «ВИС» Сергей Юдин.
На новой трассе строят шесть транспортных развязок, которые соединят дорогу с несколькими населённых пунктами – деревнями Беляниново, Болтино, Высоково и Погорелки, посёлками Пирогово, Здравница, Мебельной Фабрики и Пироговского лесопарка. Всего одновременно строятся 11 мостов и путепроводов. Самый масштабный путепровод протяжённостью более 800 м пройдет над железнодорожными путями Ярославского направления.

Предполагается, что после запуска автомагистрали транспортная доступность улучшится для 850 тыс. жителей Подмосковья. Открытие Мытищинской хорды выведет часть транзита из Мытищ и Пушкино, на треть разгрузит Осташковское шоссе.

Так, добраться из Пушкино в Долгопрудный или из Мытищ в Лобню станет возможно в два раза быстрее – за 30 минут вместо часа. Значительно сократится и время в пути до Москвы.

Воробьёв также обсудил реконструкцию Осташковского шоссе. Там после запуска хорды на участке до автодороги «Осташковское шоссе – деревня Ульянково», открытом в прошлом году, образуется «бутылочное горлышко». Возник риск транспортных заторов.

Дорогу расширят до четырёх полос. На перекрёстках с обеих сторон организуют круговое движение. Для удобства жителей установят шумозащитные экраны и автобусные карманы.
«Есть опасения, что из-за двухполосного движения здесь ещё больше будут скапливаться машины, а светофоры на перекрестках только усугубят ситуацию. Дорога небольшая, всего 400 метров, но эффект после реконструкции будет ощутимы. Это поможет предупредить образование пробок, а прямой выезд на Мытищинскую хорду сократит время в пути на 20 минут. Важно соблюсти сроки – провести все работы до конца следующего года», – сказал губернатор.

Кроме того, сейчас в рамках строительства Мытищинской хорды идет реконструкция участка Осташковского шоссе протяженностью 1,7 км на пересечении с хордой в районе ЖК «Мытищи Лайт» и «Императорские Мытищи».
«После завершения работ жители смогут спокойно и комфортно перемещаться между своими населёнными пунктами. Везде устроена серьёзная сеть ливневых канализаций. Уйдут в прошлое весенние подтопления. Будут сделаны наружное освещение, широкие удобные тротуары», – рассказал директор проекта Группы «ВИС» Александр Максаков.
Строители планируют завершить ключевые работы на этом участке к 1 августа. А основной запуск состоится одновременно с Мытищинской хордой.

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Названы дни проведения «Последних звонков» в подмосковных школах
20 мая 2024, 18:32

Фото: пресс-служба Минобразования МО

«Последние звонки» для выпускников Московской области прозвенят 24 и 25 мая. Ожидается, что в них примут участие 127 тыс. школьников, сообщили в пресс-службе подмосковного Минобразования.
«В этом году последний звонок прозвенит для 127 тыс. наших выпускников. Более 33 тыс. ребят заканчивают 11 класс, а из девятого класса выпускаются около 94 тыс. школьников», – цитирует пресс-служба первого зампреда правительства региона Илью Бронштейна.
В ведомстве добавили, что всего муниципалитетах запланировано более 2 тыс. торжественных мероприятий.

Ранее сообщалось, что первые экзамены у девятиклассников пройдут 21 мая – они сдадут ОГЭ по иностранным языкам. 11-классники придут на первые ЕГЭ по литературе, географии и химии 23 мая.

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Глава Пушкино Красноцветов обсудил с администрацией план ближайших работ в округе
20 мая 2024, 17:59

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

На совещании под председательством губернатора Андрея Воробьёва в Пушкино подвели итоги работы за прошедшую неделю и обозначили перспективы на предстоящий период. ОБ этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В рамках совещания был поднять вопрос расселения жителей из аварийного жилья.

«Согласно государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» переселению подлежит 61 многоквартирный дом общей площадью 25 920 кв. м, где проживают 1 617 человек. На сегодняшний день разрешение на ввод получили 3 жилых многоквартирных дома: в Пушкино, мкр-н. Мамонтовка, ул. Гоголевская и ул. Октябрьская, в Красноармейске на ул. Краснофлотская. В ближайшее время в МКД переедут жители аварийных домов», — подчеркнул глава округа Максим Красноцветов.

Также в округе продолжаются работы по подбору квартир для полной реализации программы переселения жителей из домов, признанных аварийными до 2017 года.

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Глава округа Щёлково Булгаков проверил ход благоустройства сквера во Фрянове
20 мая 2024, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Благоустройство сквера ведётся на улице Текстильщиков во Фрянове, ход работ проверил вместе с жителями глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Площадь сквера составляет 1,3 га, проект был сформирован с учётом пожеланий жителей и рассчитан на то, что в свекре будет приятно отдыхать людям разных возрастов.

«Новая точка притяжения людей должна быть максимально комфортной и разнообразной. Здесь будут спортивные и детские площадки, прогулочные зоны и сцена для массовых мероприятий», — отмечается в сообщении.
Глава округа Андрей Булгаков уточнил, что в сквере планируется устанавливать новогоднюю ёлку.

«Это была отдельная просьба от местных жителей: чтобы праздничное настроение было, а шума во дворе нет», — написал Булгаков в своём Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что растущие на территории сквера берёзы будут сохранены, кроме того, планируется дополнительное озеленение.

Преобразование сквера во Фрянове проводится по итогам Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства. Этот проект победил, набрав более 17 тысяч голосов.

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#скверы
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Суд оштрафовал москвича за покрашенные волосы в цвета флага Украины
20 мая 2024, 17:49

Фото: iStock/Zolnierek

Тверской районный суд столицы оштрафовал жителя Москвы за покрашенные волосы в цвета украинского флага. Такие данные по явились на официальном сайте суда.
«Нетесов С. А., находясь в общественном месте, демонстрировал средство наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также СМИ», — говорится в судебном акте.

Уточняется, что подобная агитация выражает негативное отношение ВС РФ.

Суд решил, что появление Нетесова в подобном состоянии в публичном месте является агитацией в интернете. Обвиняемый отверг обвинения, пояснив, что красит так волосы уже много лет и то не имеет никакого отношения к флагу Украины.

Однако суд не принял оправдания молодого человека. Ему назначили штраф. Решение в силу не вступило.

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Синоптик Шувалов: О лете в Москве говорить пока рано
20 мая 2024, 17:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что, хотя в Москве в ближайшие дни температура достигнет значений выше 20°C тепла, говорить о приходе лета в столицу пока рано.
«Завтра, 21 мая, в первой половине дня воздух прогреется практически до тех же значений — 21-23°C. Но во второй половине дня пройдёт холодный атмосферный фронт, дождь, по северу и западу Московской области прогремят грозы, ветер изменится с порывами до 15 м/c. И это будет неким признаком того, что про наступление летней погоды говорить немного рано», — пояснил в беседе с «Известиями» Шувалов.

А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил, что продолжительное повышение температур в столице можно будет ожидать уже со следующей недели.

«Температура воздуха в отдельные дни будет подниматься до 26-28°С. В последний день весны, скорее всего, снова похолодает до 20°С. В первый день лета — 15-20 °С. Дальше температура начнёт расти», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

До этого Александр Ильин говорил, что потепление в Московском регионе ожидается к выходным.

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Подмосковная молодежь может принять участие в фестивале «Таврида.АРТ»
20 мая 2024, 17:33

Фото: пресс-служба МИСК Московской области

«Таврида.АРТ» приглашает подмосковную молодежь в Крым на образовательные заезды и традиционный фестиваль молодого искусств. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Десятый сезон образовательных заездов «Таврида.АРТ» начинается уже 2 июня.

«Таврида — это то, что с нетерпением ждет подмосковная молодежь каждое лето. Традиционно в Крыму собирается мощное комьюнити креативных и талантливых ребят со всей страны, чтобы творить, создавать что-то новое и полезное, налаживать отношения между регионами, делиться опытом и развиваться. Организаторы подготовили много разных форматов участия, где каждый сможет найти для себя что-то подходящее. Подмосковная молодежь традиционно принимает участие во всех активностях — более 200 человек примут участие в образовательных заездах, и порядка 300 отправятся представлять наш регион на фестиваль. Всем ребятам мы обеспечиваем логистику до места проведения. Приглашаю желающих ознакомиться со всеми направлениями арт-кластера», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Для участников образовательных заездов и фестиваля бесплатно предоставляется обучение по выбранному направлению, проживание в домиках и питание на территории арт-кластера. С полным списком направлений и условий подачи заявки можно ознакомиться на официальном сайте Таврида.АРТ».

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