Энтомолог Гниенко объяснил жжение и зуд от укуса мошкары

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Энтомолог Юрий Гниенко заявил, что после укуса мошкары возникает зуд и жжение из-за впрыснутой в кровь слюны насекомых.
«Все укусы — для чего? Чтобы выпить кровь. А кровь сворачивается. Чтобы она не сворачивалась, они туда впрыскивают свою слюну, которая препятствует сворачиванию. Вот эта впрыснутая слюна вызывает зуд, жжение, даже отёк бывает. Теоретически, если их много, и они облепят человека со всех сторон, то это может и к летальному исходу привести», — отметил в беседе с Pravda.Ru Гниенко.
Защититься от этого невозможно, а вот справиться с последствиями укусов вполне реально. Специалист порекомендовал дезинфицировать место укуса, принять антигистаминные препараты при необходимости и обратиться к врачу. Он добавил, что место укуса нельзя расчёсывать.
До этого россиянам рассказали, что нельзя делать при укусе пчелы или осы. Так, специалисты утверждают, что нельзя игнорировать укус, размахивать руками, прикладывать подорожник, травмировать и расчёсывать рану, а также оставаться на месте нападение насекомого. Как пишет Общественная Служба Новостей, в такой ситуации лучше осмотреть укус и вытащить пинцетом жало, если оно осталось, обработать рану антисептиком, приложить лёд, много пить, принять антигистаминное средство и при необходимости и ухудшении состояния обратиться к врачу.
Ранее врач-эпидемиолог МОЦОМДа Николай Лищук рассказал, как влияет укус клеща на человеческий организм и как обезопасить себя.
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Мелисса Тимофеева