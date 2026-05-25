Россиянам раскрыли как понять, что подержанную машину «сварили» из двух половин
Для выявления восстановленного после тяжелого ДТП автомобиля необязательно быть автоэкспертом, достаточно знать несколько четких визуальных признаков. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.
По его словам, перекрашенный кузов бросается в глаза. С большой долей вероятности на машине будут установлены детали разного года выпуска: стекла, фары, пластиковые элементы и ремни безопасности. Даже в случае покупки новых запчастей их не всегда подбирают по году и месяцу производства, а что уж говорить о запчастях с авторазборки, отметил Шелков.
Во время осмотра следует сравнить величину зазоров между кузовными панелями с левой и правой сторон авто. У машины, которая не была в ДТП, эти зазоры должны быть симметричными, подчеркнул эксперт.
Также важно обратить внимание на слой герметика вдоль дверей, капота и багажника, а также под капотом. С завода герметик наносится ровно и выглядит симметрично, добавил Шелков.
