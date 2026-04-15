Автоэксперт назвал первые признаки скорой поломки машины
Шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев назвал звуки и цвет выхлопа главными признаками скорой поломки автомобиля. Об этом пишет «Лента.ру».
Самый тревожный сигнал — стук двигателя, чья громкость растет вместе с оборотами. Такой шум часто говорит о проблемах с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье указывает на нехватку масла в гидрокомпенсаторах, а свист намекает на износ ремней вспомогательных агрегатов.
Владимир Бахарев добавил, что немало рассказывает и выхлоп. Черный дым говорит о переобогащенной смеси или попадании масла в цилиндры. Синий цвет прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания. Густой белый дым с запахом ацетона предупреждает о попадании антифриза в цилиндры.
