Автоэксперт назвал первые признаки скорой поломки машины

Фото: iStock/Scharfsinn86

Шеф-тренер экспертного центра «‎Движение без опасности» Владимир Бахарев назвал звуки и цвет выхлопа главными признаками скорой поломки автомобиля. Об этом пишет «Лента.ру».



Самый тревожный сигнал — стук двигателя, чья громкость растет вместе с оборотами. Такой шум часто говорит о проблемах с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье указывает на нехватку масла в гидрокомпенсаторах, а свист намекает на износ ремней вспомогательных агрегатов.

Владимир Бахарев добавил, что немало рассказывает и выхлоп. Черный дым говорит о переобогащенной смеси или попадании масла в цилиндры. Синий цвет прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания. Густой белый дым с запахом ацетона предупреждает о попадании антифриза в цилиндры.

Дарья Осипова

