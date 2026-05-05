Автоюрист оценил, как новые правила подготовки водителей повлияют на аварийность
Автоюрист Лев Воропаев оценил, как новые правила подготовки водителей повлияют на аварийность на российских дорогах. Об этом пишет «Татар-информ».
По словам эксперта, все изменения направлены на улучшение навыков вождения, что в итоге снижает количество ДТП, уровень смертности и травматизма среди пассажиров, пешеходов и водителей. Вопрос о том, станут ли дороги безопаснее после внедрения новых правил, пока остаётся открытым. Важно не только то, как водитель сдаёт экзамен, но и то, как он будет управлять автомобилем в дальнейшем.
Автоюрист отметил, что статистика ДТП с участием начинающих водителей остаётся стабильно выше, чем среди опытных водителей. Согласно его мнению, эффективность изменений можно будет оценить только тогда, когда число аварий с участием новичков снизится.
