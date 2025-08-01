Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание во время звездопада

01 августа 2025, 11:35

Фото: iStock/Cylonphoto

Во время падения звезды важно правильно сформулировать и быстро произнести желание, рассказал астролог, эзотерик и нумеролог Олег Персидский. По его словам, это древняя и красивая традиция. Несмотря на то, что во время звездопада падают не звезды, а метеоры, входящие в атмосферу Земли, магия момента может помочь в осуществлении задуманного.