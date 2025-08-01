Россиянам рассказали, как правильно загадывать желание во время звездопада
Во время падения звезды важно правильно сформулировать и быстро произнести желание, рассказал астролог, эзотерик и нумеролог Олег Персидский. По его словам, это древняя и красивая традиция. Несмотря на то, что во время звездопада падают не звезды, а метеоры, входящие в атмосферу Земли, магия момента может помочь в осуществлении задуманного.
Это отличное время для того, чтобы сосредоточиться на своем желании и отправить запрос во Вселенную. Нужно действовать быстро, пока виден светящийся след. Поэтому заранее стоит обдумать, чего на самом деле хочется, приводит слова эксперта «Москва 24». Важна конкретика: абстрактные желания, такие как «Хочу быть счастливым» не подойдут.
Персидский рекомендовал формулировать запрос так, будто желание уже исполнилось. Например: «Я нашел работу, которая мне нравится» или «Я купил квартиру». Кроме того, важно загадывать только одно желание и искренне верить в его осуществление, так как позитивные эмоции играют большую роль в этом процессе.
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