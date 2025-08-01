ВЦИОМ: 74,7% россиян доверяют Путину на посту президента
Президенту России Владимиру Путину на посту главы страны доверяют 74,7% респондентов. Соответствующие данные опубликовал аналитический центр ВЦИОМ на своем сайте.
Согласно опросу, Путину не доверяют 16,8% россиян. Большинство, а именно 78,4%, полностью доверяют президенту. Его работу на посту главы государства поддерживают 74,7% опрошенных. Не одобряют деятельность Путина 15,7% респондентов.
В опросе также узнали мнение граждан о работе правительства страны. Ее поддерживают 49,5% россиян. Не одобряют решения правительства 20% респондентов. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 59,7% человек, а 20,4% проголосовали, что не доверяют ему.
В опросе поучаствовало 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Он проводился по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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