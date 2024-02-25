Россиянам рассказали, как рассчитать размер пенсии в 2024 году

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Чтобы рассчитать размер пенсионной выплаты при выходе на пенсию в 2024 году, нужно прежде всего узнать индивидуальный пенсионный коэффициент, сообщается в Telegram-канале Объясняем. РФ. Эти данный можно найти в личном кабинете на госуслугах.
Россиянам напомнили, что при выходе на пенсию позже положенного срока, сумма выплат увеливается. Однако выход на пенсию можно отложить максимум на 10 лет.
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