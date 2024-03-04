Россиянам рассказали, как восстановить доступ к аккаунту «Госуслуг»

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Потеря доступа к аккаунту «Госуслуг» и захват данных посторонними случается после разговоров с телефонными мошенниками. Как восстановить доступ с минимальными рисками рассказало издание «Аргументы недели».
Как только гражданин понял, что его или его близких обманули, необходимо войти в приложение по электронной почте или номеру телефона и поменять пароль. Если мошенники уже успели изменить пароль, можно попробовать восстановить доступ другим способом. Для этого необходимо подтвердить номера СНИЛС, ИНН и паспорта.
В случае, если эти способы не срабатывают, необходимо как можно скорее обратиться в один из банков-партнёров (Сбер, Тинькофф Банк, ВТБ, Почта Банк и др.), которые уполномочены на регистрацию и подтверждение учётных записей.
Если же мошенники добрались и до этой ступени, следует прийти к паспортом и СНИЛС в отделение МФЦ, отмечают «Аргументы недели».
Как только доступ будет восстановлен, необходимо изменить номер телефона и адрес электронной почты, которые использовались при авторизации.
Затем необходимо обратиться в службу поддержки «Госуслуг», параллельно сделав снимки экрана со всеми изменениями в профиле. Это позволит доказать, что действия совершены именно злоумышленниками. С этими данными уже следует обратиться в полицию.
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В случае, если эти способы не срабатывают, необходимо как можно скорее обратиться в один из банков-партнёров (Сбер, Тинькофф Банк, ВТБ, Почта Банк и др.), которые уполномочены на регистрацию и подтверждение учётных записей.
Как только доступ будет восстановлен, необходимо изменить номер телефона и адрес электронной почты, которые использовались при авторизации.
Затем необходимо обратиться в службу поддержки «Госуслуг», параллельно сделав снимки экрана со всеми изменениями в профиле. Это позволит доказать, что действия совершены именно злоумышленниками. С этими данными уже следует обратиться в полицию.
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Анастасия Чинкова