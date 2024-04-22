Россиянам рассказали, как защитить свой автомобиль от повреждений во время сильного ветра

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Уберечь автомобиль от повреждений во время сильного ветра помогут закрытый паркинг или гараж. О том, как еще защитить авто в непогоду, в беседе с RT рассказал автоэксперт Максим Кадаков.
По словам специалиста, нет никакой панацеи, которая могла бы уберечь автомобиль от повреждений в результате сильного ветра. Он отметил, что автомобиль не стоит парковать под деревьями или под окнами зданий. Лучшим вариантом станет гараж или закрытый паркинг, добавил специалист.
Кадаков также напомнил, что весь ущерб, который наносится имуществу, должен быть возмещен. В случае повреждения автомобиля, необходимо вызвать участкового, так как в такой ситуации речь идет не об аварии, а повреждении имущества. Далее необходимо зафиксировать причиненный ущерб и обращаться за его компенсацией.
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