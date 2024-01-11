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Автомобилист сбил в Орехово-Зуеве новогоднюю ёлку и попал на камеры

11 января 2024, 15:12

В Орехово-Зуевском городскому округе водитель сбил на улице новогоднюю ёлку. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Инцидент произошел после новогодних праздников в посёлке Авсюнино. Неизвестный автомобилист начал поворот, после чего ускорился, сбил праздничную ель на улице Ленина и скрылся. Однако остаться безнаказанным у водителя не получится», – сообщили в управлении.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Благодаря этому правоохранители идентифицировали автомобиль и нашли владельца. Какая ответственность ему грозит, пока не сообщается.

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Из-за проблем с отоплением в Климовске обнаружили мумию женщины
11 января 2024, 15:40

Фото: iStock/Artem_Furman

После коммунальной аварии в одной из квартир Климовска обнаружили мумифицированный труп женщины, об этом сообщает «МК».
Напомним, авария на Климовском специализированном патронном заводе (КСПЗ) произошла 4 января. В результате, 173 квартиры остались без тепло и электроснабжения.

10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. На улице заводская их не вспутили только в одну квартиру. Никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет.

В этой самой квартире пять лет назад умерла женщина, которая жила со своей психически-нездоровой дочерью. Периодически она находилась на лечении в клинике. В последний раз женщину видели около четырёх лет назад. Тогда она напала на пенсионерку в подъезде.

Соседи посчитали, что женщину вновь отправили лечиться, однако, её мумифицированный труп обнаружили в запертой квартире. Предположительно, она умерла около полугода назад от голода.

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#климовск
#подмосковье
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#авария
#отопление
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Футболисты сборной Гамбии едва не погибли в самолёте во время рейса
11 января 2024, 14:56

Фото: istockphoto/frentusha

Игроки сборной Гамбии по футболу почувствовали себя плохо сразу после взлёта самолёта, в котором они отправлялись на выездную игру. Только экстренная посадка помогла избежать трагедии.
Команда летела на гостевой матч Кубка Африки против сборной Кот д'Ивуара, сообщает телеграм-канал «Матч ТВ». Сразу после взлёта четверо почувствовали головокружение, а затем потеряли сознание. Затем почувствовали себя плохо и другие футболисты. Тренер команды Том Саинтфит забил тревогу. Экипаж совершил экстренную посадку, уже через 9 минут самолёт приземлился. К тому времени сознание потерял и тренер.

Как позже выяснилось, салон потерял герметичность, в результате чего произошла утечка кислорода, поэтому в воздухе на борту наблюдалась его огромная нехватка. Только своевременно поднятая тревога и быстрые действия экипажа спасли жизни игроков команды, так как при большом недостатке кислорода в крови человек сначала как бы засыпает, а потом умирает, не приходя в сознание.

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#самолет
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Скончался фигурант дела о хищении средств с космодрома «Восточный» Волкодав
11 января 2024, 14:56

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В СИЗО скончался один из главных фигурантов дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергей Волкодав, об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.
Из столичного следственного изолятора «Бутырка» Волкодава доставили в больницу с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием». Он скочнался около 11 утра 11 января.

Бизнесмен являлся руководителем промышленной компании «Цветлит», а в сентябре 2023 года стало известно, что в отношении Волкодава возбудили уголовное дело по ставтье о мошенничестве в особо круном размере. Сообщалось, что он похитил более одного миллиарда рублей при выполнеии государственных контрактов Минпромторга и Спецстроя России.

К тому же, он являлся одним из главных фигурантов дела о хищении средств при строительстве космодрома «Восточный».

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Житель Кузбасса шесть лет проходил с проглоченной вставной челюстью в желудке
11 января 2024, 14:39

Фото: istockphoto/Chinnapong

Житель Кемеровской области обратился к медикам по поводу болей в животе. Анализы никаких отклонений не выявили, но на рентгеновском снимке врачи увидели в желудке что-то очень похожее на человеческие зубы. Оказалось, мужчина проглотил вставную челюсть.
Протез пришлось, естественно, удалять хирургическим путём, операция прошла успешно, передает РИА Новости. Кемеровчанин вспомнил, что шесть лет назад потерял съёмный мост. Он поискал его в доме, но безуспешно. Тогда просто заказал себе новый и ходил с ним долгие годы, не вспоминая о старом.

Но тот сам напомнил о себе. Через шесть лет у мужчины начались режущие боли в желудке. Потерпев некоторое время, «зубастик» всё-таки отправился к врачам, где и выяснилась судьба давно пропавшей челюсти. Возможно, мужчина проглотил её во сне, сам не заметив. После удаления постороннего предмета он чувствует себя нормально и уже выписан домой. Старую челюсть взял с собой, на память. Так долго носил её в желудке, теперь тем более жаль с ней расставаться.

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Охотинспектор подстрелил школьницу в лесу Челябинской области
Охотник из Челябинской области случайно подстрелил 11-классницу
11 января 2024, 14:32

Фото: istock / DarthArt

Инспектор союза охотников и рыболовов Челябинской области случайно подстрелил 17-летнюю девушку. Об этом сообщает URA.RU. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сообщается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Инцидент произошел января в лесном массиве в Аргаяшском районе. Девушка с друзьями ехали через лес из одного посёлка в другой. Школьница вышла, когда автомобиль застрял в снегу, чтобы помочь вытолкнуть ее. В этом время мужчина охотился на дичь. Он выстрелил, но промахнулся и попал ей в спину.

Девушку доставили в областную больницу Челябинска и прооперировали.

Отмечается, что у инспектора имелись необходимые разрешения на охоту и оружие. Охотник теперь под подпиской о невыезде, идёт проверка.

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#выстрел
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Третьеклассницу увезли в реанимацию со школьной тренировки по тхэквондо
В Кронштадте третьеклассницу с тренировки в школе увезли в реанимацию
11 января 2024, 13:58

Фото: istock / maxim4e4ek

В петербургском Кронштадте ученицу третьего класса увезли в реанимационное отделение больницы со школьной тренировки. Об этом сообщает «Фонтанке».

По информации издания, тренер нашел школьницу без сознания в спортзале. Мать девочки говорит, что там проходило занятие по тхэквондо. Женщина рассказала, что дочь быстро привезли домой,к тому моменту она уже пришла в сознание. Третьекласснице вызвали скорую помощи. По предварительным данным, у нее обнаружили ушиб головного мозга. Сейчас девочка находится в реанимации.

Причина плохого самочувствия на данный момент не известна. Мать ребенка отметила, что претензий не имеет, так как тренировки — это рабочий процесс.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области отчим истязал шестилетнюю девочку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии в Кабардино-Балкарии
11 января 2024, 13:44

Фото: iStock/FOTOKITA

Осуждённые устроили бунт в исправительной колонии Кабардино-Балкарской Республики, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось в ИК-3 кабардинского села Каменка.

Осуждённые, которые были возмущены тем, что их поместили в штрафной изолятор (ШИЗО), подожгли матрасы в камерах в знак протеста. Возгорание вовремя заметили сотрудники колонии и ликивидировали его. В результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что в поджоге участвовали осуждённые возрастом от 22-32 лет, которые отбывают наказание за убийство, разбой или кражу.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка.

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#разбой
#пожар
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В Жуковском поймали похитителя телевизора
11 января 2024, 13:32

Фото: iStock/ Alvaro Hernandez Sanchez

Мужчину, подозреваемого в краже телевизора из квартиры жителя подмосковного Жуковского, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«О краже в полицию заявил 52-летний пострадавший. Он рассказал, что в его квартиру через незапертую дверь проник неизвестный и вынес телеприёмник. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Похитителя удалось задержать по горячим следам. Им оказался сорокалетний безработный житель Раменского. Он не стал отпираться и признался в содеянном.

Полиция также установила, что задержанный причастен к краже денег с чужой банковской карты: карту злоумышленник вытащил из кармана знакомого, с которым они вместе пили алкоголь. Потом он пользовался этой картой в магазинах и истратил в общей сложности около трёх тысяч рублей.

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Женщину через багажник спасли из провалившегося под землю автомобиля в Азове
11 января 2024, 13:28

Фото: istock / Galina Vetertsovskaya

В городе Азов Ростовской области легковая машина провалилась в водопроводный колодец прямо посреди дороги. За рулем авто находилась женщина. Из машины достали через багажник. Об этом пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 11 января. Отмечается, что женщина должна была ехать с детьми, но в момент провала находилась в автомобиле одна. Местный житель Константин рассказал изданию, что аналогичные ситуации случались и раньше. Перед тем, как поменяли коллектор, на дорогах также были провалы. Мужчина сделал предположение, что провал произошел из-за вымывания грунта.

Собеседник агентства рассказал, что под дорогой проходит стык колодцев, через которые в дома подается вода.

Причина обрушения асфальта на данный момент не установлена. Женщина отделалась только испугом, от помощи врачей отказалась.

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