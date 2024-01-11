Автомобилист сбил в Орехово-Зуеве новогоднюю ёлку и попал на камеры

В Орехово-Зуевском городскому округе водитель сбил на улице новогоднюю ёлку. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Инцидент произошел после новогодних праздников в посёлке Авсюнино. Неизвестный автомобилист начал поворот, после чего ускорился, сбил праздничную ель на улице Ленина и скрылся. Однако остаться безнаказанным у водителя не получится», – сообщили в управлении.Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Благодаря этому правоохранители идентифицировали автомобиль и нашли владельца. Какая ответственность ему грозит, пока не сообщается.
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Лора Луганская