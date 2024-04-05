В Щёлкове спасатели освободили автомобиль от поваленного дерева

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Дерево упало на машину жителя города Щёлково, освободить транспортное средство помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О происшествии в службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил сам хозяин машины. На место выехали работники противопожарной спасательной службы. Они распилили упавшее дерево на части и оттащили в сторону», — говорится в сообщении.В результате от поваленного дерева был освобождён и автомобиль, и придомовая территория.
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