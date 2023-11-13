Россиянам рассказали, какие последствия их ждут за неуплату налогов до 1 декабря

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Россияне ежегодно платят налог на недвижимое имущество. Этот вид сбора считается обязательным, и за его неуплату предусмотрены санкции. Редакция «Радио 1» расскажет, когда нужно оплатить налог в 2023 году, как он начисляется, и что будет, если не выполнить обязательство.
Кто платит налог в 2023
Редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан рассказал, что россияне, которые владеют недвижимым имуществом, должны платить на него налоги. Размер выплаты определяется местное подразделение Финансовой налоговой службы (ФНС), приводит его слова издание RT. По словам эксперта, налогом облагается не только комната, квартира, жилой дом или гараж, но и строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, находящиеся в собственности.
Размер налога в 2023
Размер налога рассчитывается исходя и кадастровой стоимости жилища. Ставку определяют местные власти, однако она не может быть выше 0,1% для квартир, жилых домов, гаражей и машиномест. Для объектов, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей, применяется ставка налога в 2%. Прочее имущество облагается налогом по ставке 0,5%, рассказал Лоссан.
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Как оплатить налог в 2023
Оплатить налог можно несколькими способами. Самым удобным станет платеж через сайт ФНС. В личном кабинете налогоплательщика содержатся сведения об имуществе и о сумме, которая должна быть уплачена. Также можно уплатить налог в отделении Почты России.
По адресу регистрации гражданина приходит заказным письмом квитанция об оплате налога с указанием реквизитов и суммы. При получении уведомления налог сразу можно оплатить. Помимо этого, у ФНС есть специальный сервис для тех, кто решил оплатить налоги непосредственно на её сайте — «Заплати налоги».
Что будет, если не заплатить налог
Если гражданин не выполнит обязательство в виде уплаты налога, ФНС начислит пени. Размер неустоек будет определяться исходя из размера задолженности и количества дней просрочки. Налог нужно оплатить до 1 декабря 2023 года.
Какие налоги надо заплатить в 2023
Россиянам предстоит оплатить налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги. С 1 января 2023 года всем налогоплательщикам был открыт ЕНС — единый налоговый счет. Это нововведение упрощает процедуру уплаты налога, и вместо нескольких квитанций россиянам поступит единое уведомление, содержащее сведения о всех налоговых начислениях.
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Анастасия Крестьянова