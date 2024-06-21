Россиянам рассказали, куда обращаться с жалобами на плохой сервис в отелях

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Во время отпусков туристы часто сталкиваются с некачественными услугами и неоправданными ожиданиями.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как можно решить проблему на месте, чтобы не испортить отдых.
По его словам, туристу необходимо в первую очередь обратиться в администрацию отеля. Однако в том случае, если персонал гостиницы вводит клиента в заблуждение или отказывается идти на компромисс, то отдыхающий вправе пожаловаться в органы Роспотребнадзора.
Колесников также порекомендовал оставить отзыв об отеле о том, что объект не заслуживает внимания.
Рассуждая о рисках быть обманутым, Колесников заявил, что, выбирая гостевые дома с непонятным статусом, где не выдают чеки и т.д., возрастает вероятность попасть к недобросовестным отельерам. Выбирая гостевые дома через Интернет, важно тщательно анализировать все варианты, подытожил эксперт.
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По его словам, туристу необходимо в первую очередь обратиться в администрацию отеля. Однако в том случае, если персонал гостиницы вводит клиента в заблуждение или отказывается идти на компромисс, то отдыхающий вправе пожаловаться в органы Роспотребнадзора.
Колесников также порекомендовал оставить отзыв об отеле о том, что объект не заслуживает внимания.
«Самое простое – оставить везде, где только можно, отзывы о том, что этот объект не заслуживает внимания. На сегодняшний день это действительно очень серьёзно, нормальные отели всегда дорожат своей репутацией», – рекомендовал эксперт.При этом он добавил, что адекватные руководители гостиниц стараются решить возникшую проблему на месте.
Рассуждая о рисках быть обманутым, Колесников заявил, что, выбирая гостевые дома с непонятным статусом, где не выдают чеки и т.д., возрастает вероятность попасть к недобросовестным отельерам. Выбирая гостевые дома через Интернет, важно тщательно анализировать все варианты, подытожил эксперт.
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Анастасия Хохлова