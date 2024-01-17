Отели Абхазии существенно подняли цены

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
На сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщают, что отели Абхазии повысили цены на летний сезон-2024 на 15-20%.
Стоимость размещения в Абхазии вырастет в гостиницах, располагающих развитой инфраструктурой и собственным трансфером.
Туроператора АЛЕАН сообщает, что цены на 30% подняли отели, которые перешли на систему «все включено»: «Европа», Гранд отель «Россия» и «Страна Души».
Некоторые гостиницы увеличили тарифы более среднего по рынку: на 30, 40, а иногда и на 100%.
Компания «Русский Экспресс» считает, что такой рост цен отпугнёт постоянных клиентов. Они при планировании отдыха теперь будут ждать снижения цен или спецпредложений.
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Туроператора АЛЕАН сообщает, что цены на 30% подняли отели, которые перешли на систему «все включено»: «Европа», Гранд отель «Россия» и «Страна Души».
Компания «Русский Экспресс» считает, что такой рост цен отпугнёт постоянных клиентов. Они при планировании отдыха теперь будут ждать снижения цен или спецпредложений.
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Мария Фирсова