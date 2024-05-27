В России увеличился спрос на российские отели у бизнес-туристов

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По данным агентства делового туризма «Аэроклуб» спрос на российские гостиницы со стороны представителей бизнеса в этом году вырос на 27% в сравнении с прошлогодними показаниями.
Статистика показала, что наиболее предпочтительными для людей в командировках оказывались четырёхзвёздочные отели. Также заметен рост спроса людей на апартаменты и съёмные квартиры в подобных поездках.
Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявляла, что наиболее популярным для россиян городом для летних путешествий стала Москва.
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«Начавшийся в пандемию тренд на размещение деловых путешественников в квартирах и апартаментах продолжает набирать обороты. Это объясняется ростом числа подключенных объектов к российским системам бронирований, а также появившейся возможностью предоставления закрывающих документов», — прокомментировала в беседе с Газета.ру управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова.
Ранее руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова заявляла, что наиболее популярным для россиян городом для летних путешествий стала Москва.
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Мелисса Тимофеева