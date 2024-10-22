Россиянам рассказали, может ли ребенок продать квартиру

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«Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. По сути, это дети, приравненные ко взрослым», — цитирует парламентария NEWS.ru.
Депутат отметил, что эмансипированные дети могут заключать любые сделки без разрешения взрослых. Уточняется, что статус эмансипированного можно получить с 16 лет.
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