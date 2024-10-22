Россиянам рассказали, может ли ребенок продать квартиру

«Если честно, это были сложнейшие дни. Конкуренция была тяжелой, команды-соперники — лучшие специалисты в своих странах. Мы долго готовились к этому чемпионату, нам помог и опыт работы в сфере образования Подмосковья, и знания инфраструктурного программного обеспечения, ну и, конечно же, прямое взаимодействие с коллегами из "Группы Астра": мы огромным коллективом, как единый организм, работали над одной непростой задачей — стать лучшими», — отметили педагоги.