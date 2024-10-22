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Россиянам рассказали, может ли ребенок продать квартиру

Депутат Гаврилов: в России дети имеют право продавать квартиры с 14 лет
22 октября 2024, 14:26
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Россияне имеют право продавать недвижимость с 14 лет. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельных и имущественных отношений Сергей Гаврилов, пишет NEWS.ru.
По словам Гаврилова, чтобы подросток в возрасте 14-18 лет смог самостоятельно принимать участие в сделке по продаже недвижимости, ему нужно получить письменное согласие законных представителей или органов опеки.

«Исключение — эмансипированные несовершеннолетние. По сути, это дети, приравненные ко взрослым», — цитирует парламентария NEWS.ru.



Депутат отметил, что эмансипированные дети могут заключать любые сделки без разрешения взрослых. Уточняется, что статус эмансипированного можно получить с 16 лет.

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Подмосковные коммунальщики получили 30 «ГАЗелей» для плановых и аварийных работ
22 октября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минчистоты

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области закупило 30 новых «ГАЗелей». Они будут задействованы в 18 муниципалитетах региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
Больше всего автомобилей поступило в городские округа Балашиха и Истра. В начале ноября ожидается ещё 33 единиц автотранспорта в 12 подмосковных городских округах.

Газели будут использовать для перевозки инструментов и материалов во время плановых и аварийно-восстановительных работ. Машины станут помощниками для рабочих во время обслуживания придомовых территорий.
«До начала зимнего сезона во все муниципалитеты региона передадут около 350 единиц техники. Это 72 самосвала; 56 мини-погрузчиков; 79 тракторов; 14 ломовозов; 63 «ГАЗели», а также 62 погрузчика-экскаватора», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в министерстве, спецтранспорт закуплен по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».

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#московская область
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В Подмосковье планируют провести оценку популяций животных из красной книги
22 октября 2024, 14:00

След бурого медведя, обнаруженный в ходе мониторинга в Талдоме (Фото: ПФ «Верховье»)

В соответствии с контрактом, подписанным с Министерством экологии Московской области, биологи проведут специальные зоологические исследования в 2025 году для восстановления и обеспечения устойчивого воспроизводства некоторых редких видов животных в регионе, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Исследования проводятся в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023–2027 годы. Их цель — оценить популяции бурого медведя, обыкновенной медянки и краснобрюхой жерлянки.

Специалистам предстоит провести полевые маршрутные исследования с использованием технических средств, включая фотоловушки. По результатам работы будут приняты решения о разработке специальных мер по восстановлению популяций.

Бурый медведь занесён в Красную книгу Московской области и находится под угрозой исчезновения. Согласно результатам ежегодного мониторинга, проводимого Министерством экологии, на территории Московской области численность бурого медведя в течение последних двух десятилетий составляет около 10–15 особей

Обыкновенная медянка — пресмыкающееся, находящееся в критической ситуации. В течение последних тридцати лет она была зафиксирована только в национальном парке «Лосиный остров».

Краснобрюхая жерлянка — земноводное, внесённое в Красную книгу Московской области под категорией 2 — сокращающийся в численности, уязвимый вид. В последние десятилетия его численность сократилась, и он исчез из некоторых прежних мест обитания. Были зафиксированы единичные случаи наблюдения жерлянки в Домодедове, Ступине, Озерах, Луховицах и Клину.

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#исчезновение
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Отек Квинке и удушье: Адвокат объяснил, кто ответит за отравление россиянки дубайским шоколадом
Адвокат Воропаев: за отравление дубайским шоколадом можно требовать моральную компенсацию
22 октября 2024, 13:30

Фото: iStock/Olga Shefer

Девушка получила отёк Квинке после употребления «трендового» дубайского шоколада. У нее возникли приступ удушья, кашель и зуд по всему телу. Веки глаз отекли, и она стала терять сознание.
Предположительно, причиной такой аллергической реакции стала фисташковая паста в десерте.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» сообщил, что согласно ГОСТу на этикетке шоколада обязательно должен был быть указан полный состав и информация о наличии ГМО и растительных жиров. Также на этикетке должны были быть наименование продукта, срок его годности, наименование изготовителя и его адрес.
«Это нужно для того, чтобы человек, имеющий аллергию, мог понять подходит ему продукт или нет. За нарушение вышеуказанных правил, владельцев юридического лица изготовителя продукции можно привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной, если был нанесен существенный вред здоровью. В случае административной ответственности предусмотрены небольшие штрафы, однако в случае уголовного наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. А так как в данном случае подразумевается вред здоровью, дополнительно можно взыскать как расходы на лечение, так и моральную компенсацию», — объяснил эксперт.

По его словам, эта система также работает с ресторанами и другими местами общественного питания.
«С 2021 года действуют правила оказания услуг общественного питания, в них особое внимание заслуживают требования к содержанию меню. Там обязательно указывается фирменное наименование предлагаемой продукции с указанием способов приготовления и входящих в ее состав компонентов», — сказал адвокат.

Павел Воропаев подчеркнул, что людям с аллергией нужно внимательно изучать этикетки товаров, которые они приобретают, а если в меню кафе или ресторана отсутствует описание состава блюда, лучше уточнить у официанта во избежание неприятностей.

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Ежегодный Российский форум «Культура традиции наследие» пройдёт 8 ноября
22 октября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба союза промышленников и предпринимателей

8 ноябре состоится первый ежегодный Российский форум «Культура традиции наследие», сообщает пресс-служба союза промышленников и предпринимателей.
Мероприятие станет коммуникационной площадкой для обсуждения роли нематериального культурного наследия.

Программа форума включает деловую программу и выставку, где будут представлены произведения народных художественных промыслов и народного искусства.

Московская область представит на форуме такие народные художественные промыслы, как лаковая федоскинская миниатюра, жостовская роспись, гжель, вербилковский и дулёвский фарфор, клинская ёлочная игрушка, сергиевопосадская матрёшка и деревянная игрушка и павловопосадские платки.

«Художественные промыслы — это не просто символ места, где мы родились и выросли, но и важная составляющая культурного кода, которая дает нам уникальную идентичность и объединяющую силу. Народные художественные промыслы сегодня выходят за рамки функции сувенира. Сегодня это входит в нашу жизнь, становится модным и актуальным трендом», — отметила председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России, президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.
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В Реутове пройдут работы по благоустройству территории у Казанского храма
22 октября 2024, 13:25

Глава Реутова Филипп Науменко и настоятель храма Казанской иконы Божьей матери (фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов)

Глава Реутова Филипп Науменко встретился с отцом Максимом, настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Обсудили благоустройство прилегающей к храму территории, которое планируем сделать в рамках реконструкции Центрального парка. Добавим парковочные места для прихожан, приезжающих на службу, поставим дополнительные скамейки, разобьем клумбы. Все работы планируем сделать в течение следующего года», — написал Науменко в своём телеграмм-канале.
Территория вокруг храма служит популярным местом отдыха для жителей Реутова. Здесь есть пешеходные дорожки с лавочками и освещением, а также небольшой яблоневый сад.

Однако, как и весь парк, эта зона требует обновления. Храм имеет большое значение для верующих, так как в нём работает воскресная школа и проводятся мероприятия по духовному образованию.

Стоит отметить, что храм был основан и освящён в Реутове в 1999 году (тридцать первого октября исполнится двадцать пять лет с этого события). Он стал первым православным храмом, построенным в городе.

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#подмосковье
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Цыганская свадьба в российском регионе обернулась вспышкой кори
В Перми зафиксировали 14 случаев заражения корью после цыганской свадьбы
22 октября 2024, 13:14

Фото: iStock/Cylonphoto

В Перми произошла вспышка кори после цыганской свадьбы, профильные службы зафиксировали 14 случаев заражения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пермского округа. Отмечается, что источник инфекции прибыл из Нижнего Тагила, все заболевшие оказались не привиты.
По информации администрации, 9 заболевших нашли в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района, еще 4 — в Пермском муниципальном округе. Еще один зараженный — работница магазина в поселке Чапаевский.
«Источник инфекции прибыл в Пермский край из г. Н. Тагил Свердловской области, распространению инфекции способствовало тесное общение (цыганская свадьба), а также отсутствие у заболевших профилактических прививок против кори», — пояснили в администрации.
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Команда из Шатурского техникума победила в форуме Мосэнерго «Команда первых»
22 октября 2024, 13:10

Фото: Министерство образования Московской области

Команда Шатурского энергетического техникума стала победителем Первого молодёжного форума «Мосэнерго „Команда первых“», организованного под эгидой ПАО «Мосэнерго», сообщает Министерство образования Московской области.
Форум для молодых людей включал в себя квесты, разминки, соревнования, викторины.

Одним из самых ярких моментов стал конкурс мини-проектов «От идеи к идеальному работодателю».

Директор техникума Виталий Давыдов представил презентацию о развитии учебного заведения на конференции «Будущее энергетики: перспективы карьерного развития студента и молодого специалиста».

Пресс-служба отметила, что команда, будучи единственным представителем среднего профессионального образования среди вузов и профессиональных команд энергетиков, заняла первое место, опередив молодых специалистов из ПАО «Мосэнерго» и энергетических вузов региона.

«Техникум гордится своими подрастающими специалистами и ждет новых подвигов», — прокомментировал представитель учбеного заведения.
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В Дубне продолжается ремонт в центре дополнительного образования «Дружба»
22 октября 2024, 12:57

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В подмосковном городе Дубна продолжаются ремонтные работы в центре дополнительного образования для детей «Дружба», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В настоящее время на строительной площадке работают 30 человек и 3 единицы техники. Завершив демонтаж и кровельные работы, рабочие приступили к отделке фасадов, монтажу откосов и перегородок, прокладке инженерных сетей и устройству полов. Строительный мусор вывозится с объекта.

Площадь здания, построенного в 1961 году, составляет 2600 квадратных метров.

В рамках капитального ремонта планируется обновить фасады, кровлю и внутреннюю отделку, заменить оконные блоки и проложить новые инженерные коммуникации. После завершения работ помещения будут оснащены современным технологическим оборудованием и мебелью.

В детском центре творчества создадут условия для развития творческих способностей и музыкального образования детей. Ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из бюджета Московской области.

Завершение работ запланировано на конец 2024 года.

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Преподаватели из Подольска выиграли в чемпионате по перспективным технологиям
22 октября 2024, 12:47

Преподаватели Подольского колледжа (фото: Министерство образования Московской области)

Преподаватели Подольского колледжа им. А. В. Никулина, представляя сборную команду «Группы Астра», ведущего разработчика российского инфраструктурного программного обеспечения, стали победителями международного чемпионата по перспективным технологиям и навыкам BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024, сообщает Министерство образования Московской области.
В учебном центре компании «ИнфоТеКС» прошёл международный чемпионат по кибербезопасности среди стран БРИКС . Участники соревновались с лучшими командами из Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана и ЮАР.

Российский флаг защищали Денис Ильин и Никита Зосимов. В течение трёх соревновательных дней участники создавали сетевую инфраструктуру предприятия на основе российских операционных систем и средств виртуализации, включая Astra Linux и ПК СВ «Брест», и защищали её с использованием отечественных средств защиты информации (СЗИ). Также они проводили аудит информационных систем и анализ киберинцидентов.

«Если честно, это были сложнейшие дни. Конкуренция была тяжелой, команды-соперники — лучшие специалисты в своих странах. Мы долго готовились к этому чемпионату, нам помог и опыт работы в сфере образования Подмосковья, и знания инфраструктурного программного обеспечения, ну и, конечно же, прямое взаимодействие с коллегами из "Группы Астра": мы огромным коллективом, как единый организм, работали над одной непростой задачей — стать лучшими», — отметили педагоги.
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