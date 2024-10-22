Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса

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Производить керамические кирпичи из продуктов переработки «угольных гор» Донбасса предложили ученые ДГТУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Buildings.
Количество техногенных отходов ежегодно увеличивается. Уточняется, что к техногенным отходам относятся угольные терриконы — это искусственные возвышенности из обедненных и пустых пород, которые были извлечены при подземной разработке месторождений угля.
Согласно информации ученых, из аргиллитов, алевролитов и песчаников можно производить керамические кирпичи. Использование этих техногенных отходов снизит стоимость производства строительных материалов. В будущем ученые намерены разработать технологии производства керамических кирпичей.
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Екатерина Коршунова