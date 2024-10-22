Число сделок по ипотеке в новостройках Москвы выросло на треть

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В сентябре 2024 года количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве с использованием ипотечных кредитов сократилось на 59,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом проинформировали в пресс-службе московского управления Росреестра, пишет ТАСС.
Сообщается, что в текущем месяце было зарегистрировано всего 4 998 ДДУ, что также на 33,6% больше, чем в августе 2024 года (3 742 ДДУ).
Руководитель управления Игорь Майданов пояснил, что сентябрьский показатель стал наименьшим за последние пять лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в квартальных данных: по итогам III квартала 2024 года в Москве было заключено 14,8 тыс. ДДУ с привлечением ипотечных средств, что на 43% меньше по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 49,3% меньше, чем в III квартале 2023 года.
За девять месяцев 2024 года Росреестр зарегистрировал около 57,3 тыс. ДДУ с привлечением кредитных средств, что на 12,7% ниже, чем за аналогичный период 2023 года (65 599 ДДУ). Эксперты связывают это снижение с изменениями в экономической ситуации и ужесточением условий кредитования.
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Руководитель управления Игорь Майданов пояснил, что сентябрьский показатель стал наименьшим за последние пять лет. Аналогичная тенденция наблюдается и в квартальных данных: по итогам III квартала 2024 года в Москве было заключено 14,8 тыс. ДДУ с привлечением ипотечных средств, что на 43% меньше по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 49,3% меньше, чем в III квартале 2023 года.
За девять месяцев 2024 года Росреестр зарегистрировал около 57,3 тыс. ДДУ с привлечением кредитных средств, что на 12,7% ниже, чем за аналогичный период 2023 года (65 599 ДДУ). Эксперты связывают это снижение с изменениями в экономической ситуации и ужесточением условий кредитования.
Существует несколько способов переоформить права на квартиру: купля-продажа, дарение, рента и наследование. Каждый из них имеет свои особенности и требования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова