Число сделок по ипотеке в новостройках Москвы выросло на треть

В сентябре 2024 года количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве с использованием ипотечных кредитов сократилось на 59,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом проинформировали в пресс-службе московского управления Росреестра, пишет ТАСС.