Россиянам рассказали о наиболее надежном и доходном финансовом инструменте

05 августа 2025, 18:16

Фото: istockphoto/kostya6969

Если хранить деньги под матрасом, накопления будут обесцениваться. Чтобы обогнать инфляцию, по мнению специалистов, средства нужно инвестировать, а один из самых надежных методов — банковские вклады.