Россиянам рассказали о наиболее надежном и доходном финансовом инструменте
Если хранить деньги под матрасом, накопления будут обесцениваться. Чтобы обогнать инфляцию, по мнению специалистов, средства нужно инвестировать, а один из самых надежных методов — банковские вклады.
Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «Татар-информ» рассказал о наиболее надежном и доходном финансовом инструменте в текущих условиях.
По его мнению, банковские вклады сегодня предлагают оптимальное соотношение риска и прибыльности, ведь процентные ставки по депозитам сейчас значительно превышают прогнозируемую инфляцию (6-7%). В зависимости от банка и условий вклада, они достигают 14–18% годовых, а в некоторых случаях даже выше.
Эксперт подчеркнул, что вклады в банках защищены государством: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует возмещение до 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке. Эта сумма включает как основную часть депозита, так и начисленные проценты.
Он добавил, что банковские вклады остаются одним из самых безопасных и прибыльных способов получения пассивного дохода в текущей экономической ситуации.
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